Трусова рассказала, что травма позволила ей исполнять только четверной лутц

Александра Трусова прокомментировала своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Мы очень много работали. Тяжелее после неудачного старта выходить и стараться всё сделать. На сегодняшний день я довольна. На данный момент могу только лутц. Конечно, после Гран-при я не каталась несколько дней, потом не прыгала, потом тройные, потом четверной, а потом поняла — пока только лутц», — приводит слова Трусовой ТАСС.

Она отметила, что в целом довольна своим прокатом произвольной программы.

«Сделала всё, что могла, считаю, что в этот раз вполне хорошо. Мне всегда помогает поддержка тренеров и родственников, очень им благодарна», — добавила фигуристка.

По итогам чемпионата России Трусова завоевала бронзу, набрав по сумме двух прокатов 246,37 балла: 75,76 за короткую программу и 170,61 — за произвольную.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко остался доволен оценками Трусовой за произвольную программу на чемпионате России.