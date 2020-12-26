Трусова рассказала, что травма позволила ей исполнять только четверной лутц

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Александра Трусова прокомментировала своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Трусова рассказала, что травма позволила ей исполнять только четверной лутц
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Мы очень много работали. Тяжелее после неудачного старта выходить и стараться всё сделать. На сегодняшний день я довольна. На данный момент могу только лутц. Конечно, после Гран-при я не каталась несколько дней, потом не прыгала, потом тройные, потом четверной, а потом поняла — пока только лутц», — приводит слова Трусовой ТАСС.

Она отметила, что в целом довольна своим прокатом произвольной программы.

«Сделала всё, что могла, считаю, что в этот раз вполне хорошо. Мне всегда помогает поддержка тренеров и родственников, очень им благодарна», — добавила фигуристка.

По итогам чемпионата России Трусова завоевала бронзу, набрав по сумме двух прокатов 246,37 балла: 75,76 за короткую программу и 170,61 — за произвольную.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко остался доволен оценками Трусовой за произвольную программу на чемпионате России.

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