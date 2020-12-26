Авербух: Щербакова показала себя фантастическим бойцом

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Фантастический прокат Ани Щербаковой. Судя по той реакции тренерского состава, когда у многих тренеров стояли в глазах слёзы, было понятно, через что прошли ребята, чтобы такой прокат состоялся. Аня показала себя фантастическим бойцом и была на голову выше. Бесспорно, лучшая сегодня. Только слова восхищения Ане Щербаковой, Этери Георгиевне Тутберидзе и тем, кто с ней рядом», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

По итогам двух прокатов Щербакова набрала 264,10 балла: 80,31 за короткую программу и 183,79 — за произвольную. Для 16-летней фигуристки это третья подряд победа на национальном первенстве.

Ранее Тутберидзе призналась, что пыталась уговорить Щербакову сняться с чемпионата России.