Щербакова, Валиева и Трусова превзошли мировые рекорды на чемпионате России

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Анна Щербакова, Камила Валиева и Анна Трусова по итогам своих выступлений на чемпионате России по фигурному катанию превзошли мировые рекорды в произвольной программе, а также по сумме двух прокатов.
Щербакова, Валиева и Трусова превзошли мировые рекорды на чемпионате России
  • РИА Новости

Рекорд в произвольной программе составляет 166,62 балла и принадлежит Трусовой. На национальном первенстве в Челябинске его сумели превзойти Щербакова (183,79), Валиева (174,02) и сама рекордсменка (170,61). 

Рекорд по сумме двух программ в 247,59 балла принадлежит пропустившей чемпионат России Алёне Косторной, его сумели превзойти Щербакова (264,10) и Валиева (254,01). 

Поскольку результаты, показанные на национальных первенствах, не фиксируются Международным союзом конькобежцев, то Щербакова, превзошедшая соперниц, не станет новой официальной рекордсменкой.

Ранее сообщалось, что Щербакова стала трёхкратной чемпионкой России по фигурному катанию.

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