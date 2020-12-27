Медведева чисто откатала показательный номер с тройным сальховом

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступила с показательным номером на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Медведева представила свой новый показательный номер под песню «Эхо любви» Анны Герман.

21-летняя фигуристка исполнила всего один прыжок — тройной сальхов.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все невзгоды остались в этом, 20-м году. Я уверена, что у нас всё будет хорошо. Желаю вам счастья!» — сказала Медведева после выступления.

Медведева не выступала на чемпионате России по состоянию здоровья — осенью она испытывала сильные боли в спине, а затем перенесла коронавирус.

Ранее появилась информация, что Анна Щербакова выступала в короткой программе на ЧР с жаром.