Горшков: ФФККР делает всё, чтобы спортсмены и тренеры имели возможность соревноваться
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- РИА Новости
«Нынешний сезон беспрецедентный, не имеющий аналогов, поэтому ФФККР делает всё, чтобы спортсмены и тренеры имели возможность соревноваться. Мы всегда исходили и исходим прежде всего из интересов тренеров и спортсменов и делаем всё, чтобы соревнования продолжались», — приводит слова Горшкова пресс-служба ФФККР.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции были отменены финал серии Гран-при и чемпионат Европы.
Чемпионат мира 2021 года запланирован на 22—28 марта.
Ранее сообщалось, что ФФККР планирует организовать дополнительные соревнования перед ЧМ.