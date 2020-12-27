Горшков: ФФККР делает всё, чтобы спортсмены и тренеры имели возможность соревноваться

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение исполкома организации по составу национальной команды, а также по проведению дополнительных соревнований перед чемпионатом мира 2021 года.

«Нынешний сезон беспрецедентный, не имеющий аналогов, поэтому ФФККР делает всё, чтобы спортсмены и тренеры имели возможность соревноваться. Мы всегда исходили и исходим прежде всего из интересов тренеров и спортсменов и делаем всё, чтобы соревнования продолжались», — приводит слова Горшкова пресс-служба ФФККР.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции были отменены финал серии Гран-при и чемпионат Европы.

Чемпионат мира 2021 года запланирован на 22—28 марта.

Ранее сообщалось, что ФФККР планирует организовать дополнительные соревнования перед ЧМ.