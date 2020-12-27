ФФККР планирует организовать дополнительные соревнования перед ЧМ

Короткая ссылка
Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) принял решение рассмотреть возможность организации дополнительных соревнований перед стартом чемпионата мира 2021 года.
ФФККР планирует организовать дополнительные соревнования перед ЧМ
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ФФККР, из-за отмены чемпионата Европы и юниорского чемпионата мира федерация рассмотрит план проведения дополнительных соревнований для взрослых и юниоров, которые состоятся в феврале и марте, чтобы определиться с окончательным составом сборной на мировое первенство.

Чемпионат мира 2021 года запланирован на 22—28 марта.

Ранее сообщалось, что победители чемпионата России войдут в состав сборной на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить