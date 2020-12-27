ФФККР планирует организовать дополнительные соревнования перед ЧМ
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба ФФККР, из-за отмены чемпионата Европы и юниорского чемпионата мира федерация рассмотрит план проведения дополнительных соревнований для взрослых и юниоров, которые состоятся в феврале и марте, чтобы определиться с окончательным составом сборной на мировое первенство.
Чемпионат мира 2021 года запланирован на 22—28 марта.
Ранее сообщалось, что победители чемпионата России войдут в состав сборной на ЧМ.