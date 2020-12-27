ФФККР планирует организовать дополнительные соревнования перед ЧМ

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) принял решение рассмотреть возможность организации дополнительных соревнований перед стартом чемпионата мира 2021 года.

Как сообщает пресс-служба ФФККР, из-за отмены чемпионата Европы и юниорского чемпионата мира федерация рассмотрит план проведения дополнительных соревнований для взрослых и юниоров, которые состоятся в феврале и марте, чтобы определиться с окончательным составом сборной на мировое первенство.

Чемпионат мира 2021 года запланирован на 22—28 марта.

Ранее сообщалось, что победители чемпионата России войдут в состав сборной на ЧМ.