ФФККР решила, что победители чемпионата России войдут в состав сборной на ЧМ
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служа ФФККР, победители чемпионата России 2021 года автоматически входят в состав сборной команды России для участия в чемпионате мира, если он будет проведён.
Победителями чемпионата России в одиночном катании стали Анна Щербакова и Михаил Коляда, в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин, в парном катании — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Чемпионат мира 2021 года запланирован на 22—28 марта.
Ранее сообщалось, что ISU допускает возможность переноса ЧМ по фигурному катанию.