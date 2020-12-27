ФФККР решила, что победители чемпионата России войдут в состав сборной на ЧМ

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Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) принял решение по составу сборной команды страны для участия в чемпионате мира 2021 года.
ФФККР решила, что победители чемпионата России войдут в состав сборной на ЧМ
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служа ФФККР, победители чемпионата России 2021 года автоматически входят в состав сборной команды России для участия в чемпионате мира, если он будет проведён.

Победителями чемпионата России в одиночном катании стали Анна Щербакова и Михаил Коляда, в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин, в парном катании — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Чемпионат мира 2021 года запланирован на 22—28 марта.

Ранее сообщалось, что ISU допускает возможность переноса ЧМ по фигурному катанию.

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