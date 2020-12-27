Плющенко не считает поражением третье место Трусовой на чемпионате России

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко поделился впечатлениями от выступления своей подопечной Александры Трусовой на чемпионате России в Челябинске.
Плющенко не считает поражением третье место Трусовой на чемпионате России
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Хочу сказать огромное спасибо моей спортсменке Александре Трусовой за два чистых эмоциональных проката. Несмотря на травму, Саша не снялась, а каталась на уколах и сделала свой максимум на сегодняшний день. Я знаю одно: с твоей силой и характером, желанием учиться новому ты добьёшься самых высоких вершин в нашем виде спорта», — написал Плющенко в своём Instagram.

Он отметил, что не считает третье место Трусовой поражением.

«Как правильно сказали великая Татьяна Анатольевна Тарасова и многие тренеры, профессионалы, технические специалисты и судьи, ты никому не проиграла вчера, мы никому не проиграли. Спортивная соревновательная жизнь — это забег на длинную дистанцию, борьба только начинается», — подытожил специалист.

По итогам чемпионата России Трусова завоевала бронзу, набрав по сумме двух прокатов 246,37 балла: 75,76 за короткую программу и 170,61 — за произвольную.

Ранее Трусова рассказала, что травма позволила ей исполнять только четверной лутц.

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