Травма Кучерова, заявление агента Тарасенко и состав дивизионов: что обсуждают за три недели до старта сезона НХЛ

До старта регулярного сезона Национальной хоккейной лиги остаётся три недели. Руководство НХЛ объявило об изменении состава дивизионов и формулы проведения плей-офф, а также опубликовало расписание первых матчей первенства. В то же время нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров рискует не вернуться до начала плей-офф из-за операции на бедре, а форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко — оказаться в центре скандала из-за заявлений своего агента.

13 января в Национальной хоккейной лиге начнётся розыгрыш нового регулярного сезона. Чемпионат не только стартует более чем на три месяца позже обычного, но и пройдёт в необычном формате. Так, из-за пандемии изменения претерпят составы дивизионов, а также будет существенно переработан регламент. Помимо организационных моментов под пристальным вниманием традиционно находятся и хоккеисты, в том числе, российские. Действующий победитель Кубка Стэнли Никита Кучеров готовится к операции на бедре, из-за которой рискует не вернуться на лёд вплоть до начала плей-офф, а форвард Владимир Тарасенко оказался в центре скандала из-за выборов капитана «Сент-Луиса».

Травма Кучерова

Как стало известно, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» с большой вероятностью не сможет помочь своей команде в стартующем регулярном чемпионате НХЛ. Скоро Кучерову предстоит перенести операцию на бедре. До недавнего момента эта информация оставалась на уровне слухов, но накануне с подтверждением выступил генеральный менеджер действующих обладателей Кубка Стэнли Жюльен Брисбуа. Функционер выразил надежду на возвращение Никиты в строй к старту плей-офф, а также высоко оценил профессионализм спортсмена.

«Никто не любит играть в хоккей больше Никиты Кучерова. Ему будет непросто пропустить регулярный сезон, но он приложит все усилия, чтобы восстановиться как можно скорее. Мы хотим попасть в плей-офф и дать ему шанс», — признался функционер.

Как стало известно позднее, Кучеров повредил бедро уже в первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2019/20, в котором «Тампа-Бэй» встречалась с «Коламбусом». Остаток розыгрыша Кубка Стэнли форвард провёл на уколах, но не только помог команде завоевать почётный трофей, но и стал лучшим бомбардиром турнира. Никита записал на свой счёт семь голов и 27 результативных передач, благодаря чему обошёл своего партнёра по звену Брэйдена Пойнта (14 + 19), защитника «Даллас Старз» Миро Хейсканена (6 + 20) и нападающего «Колорадо Эвеланш» Нэйтана Маккиннона (9 + 16).

По окончании плей-офф Кучеров сделал МРТ, травму не выявили, а врачи лишь посоветовали воздержаться от занятий хоккеем на протяжении двух месяцев. Но по возвращении из отпуска боль не прошли. Более глубокого обследование показало наличие проблем с бедром и необходимость хирургического вмешательства. Восстановление, по предварительным оценкам, займёт от четырёх до шести месяцев.

В определённом смысле, потеря лидера может пойти на пользу «Тампа-Бэй». Нынешняя ситуация позволяет клубу поместить Кучерова ($9,5 млн в год) в долгосрочный список травмированных, вследствие чего его зарплата не будет учитываться в платёжной ведомости. Это позволяет «Лайтнинг» продлить контракты с некоторыми хоккеистами и получить необходимое время на проведение обменов в будущем. Так, новое соглашение уже было подписано с защитниками Эриком Чернаком и Яном Руттой, а также форвардами Александром Волковым и Матьё Жозефом. На данный момент ограниченно свободным агентом остаётся лишь нападающий Энтони Сирелли.

Стоит отметить, что помимо Кучерова в лазарете находится капитан коллектива из Флориды Стивен Стэмкос. Канадец пропустил часть прошлого сезона из-за травмы, однако совершил возвращение в финале Кубка Стэнли с «Далласом». Правда, на льду он провёл менее трёх минут и лишь усугубил своё состояние. Однако Брисбуа надеется, что один из лидеров команды сможет сыграть в первом матче «регулярки».

Статус Тарасенко

В то же время в стане обладателей Кубка Стэнли 2019 года прошли выборы нового капитана, так как осенью «Сент-Луис» покинул его многолетний лидер — Алекс Пьетранжело. Олимпийский чемпион Сочи не смог договориться с клубом о новом соглашении, а впоследствии перебрался в «Вегас Голден Найтс».

Наверняка многие полагали, что один из главных претендентов на звание капитана — Владимир Тарасенко. Россиянин является не только одним из лидеров, но и ветераном коллектива. Он защищает цвета «Блюз» с 2012 года и занимает первое место по числу голов (214) и очков (428) за этот период. По количеству проведённых встреч он располагается на пятой строчке (507), уступая лишь Джейдену Шварцу (513), Александру Стину (521) и всё тому же Пьетранжело (581).

Перед голосованием число его конкурентов заметно сократилось. В отсутствие завершившего карьеру из-за травмы спины Стина, с точки зрения статистики серьёзным противником оставался лишь Шварц. Однако в итоге капитаном выбрали Райана О’Райлли, пополнившего состав «Сент-Луиса» лишь летом 2018 года. Ассистентами были назначены Тарасенко, Брэйден Шенн и Колтон Парайко.

Но если тот же Пьетранжело положительно воспринял эту новость и высоко отозвался об О’Райлли, то представитель Тарасенко отреагировал довольно негативно. Алексей Дементьев жёстко раскритиковал решение клуба и выразил мнение, что капитаном должен был стать именно россиянин.

«Ничего не имею против Райана О’Райлли, он достойный игрок, доказавший многое в хоккее и НХЛ. Меня больше удивило неназначение Владимира Тарасенко капитаном. Если быть до конца честным, то надо понимать, что до его прихода в команду мало кто мог подумать, что «Блюз» выиграют Кубок. Понятно, что Кубок — это заслуга всего коллектива и руководства в том числе, но Владимир провёл восемь ярких сезонов, выходил играть на уколах, с переломами и иными противопоказаниями, реально вёл команду за собой», — цитирует Дементьева «Чемпионат».

Агент отметил, что Тарасенко является одним из самых стабильных хоккеистов НХЛ, а также напомнил, что тот входит в число лучших снайперов плей-офф последних лет. Так, с сезона-2012/13 Владимир 33 раза поражал ворота противника. Больше голов в активе Сидни Кросби (35), Логана Кутюра, Никиты Кучерова (оба — по 36), Александра Овечкина (39) и Джо Павелски (41).

«Все знают его лидерские качества на льду и в жизни. Данное решение даёт нам своё понимание отношения руководства клуба к Владимиру», — заключил Дементьев.

На данный момент сам Тарасенко не прокомментировал ни назначение О’Райлли, ни слова собственного агента. Однако по мнению известного хоккейного журналиста Алексея Шевченко, подобные заявления Дементьева могут оказать негативное влияние на карьеру форварда.

«Он подставил Тарасенко. Владимир сейчас обязан отреагировать — и мы в ближайшие сутки увидим эту реакцию… Если Тарасенко промолчит, никак не прокомментирует ситуацию — получается, он согласен со своим агентом. Значит, агент высказал его мысли. Это наносит урон самому Владимиру, наносит урон его отношениям с клубом. Ну, я не думаю, что после этого Тарасенко будут любить болельщики», — заявил Шевченко.

Изменения в дивизионах и расписание первых матчей

«Сент-Луис» станет одной из десяти команд, встречи с участием которых будут открывать регулярный сезон-2020/21. Уже 13 января подопечные Крэйга Беруби отправятся в гости к «Колорадо». Правда, с учётом последних изменений, это противостояние пройдёт в рамках Западного, а не Центрального дивизиона.

В связи с ограничениями переездов, возникшими в условиях пандемии коронавируса, руководство НХЛ было вынуждено заметно преобразовать состав дивизионов. На замену Столичному, Атлантическому и Тихоокеанскому пришли Северный, Западный и Восточный. Центральный же хоть и оставил прежнее название, зато более чем на треть был обновлён в плане состава участников. Место сохранили лишь «Чикаго», «Даллас» и «Нэшвилл», а компанию им составили «Каролина», «Коламбус», «Детройт», «Флорида» и «Тампа-Бэй».

Безусловно, особняком стоит создание Северного дивизиона, целиком и полностью состоящего из канадских коллективов. До последнего момента допускался вариант, при котором команды из Страны кленового листа последуют примеру баскетбольного «Торонто Рэпторс» и переедут в США на время проведения сезона, однако в итоге данная идея не была реализована.

Также было объявлено, что «регулярка» продлится с 13 января по 8 мая. В течение этого срока каждая команда проведёт по 56 матчей, причём соперничать будет исключительно со своими территориальными соседями. Подобная тенденция продлится и в плей-офф, где противостояние между коллективами из разных дивизионов станет возможно лишь на стадии третьего раунда — в финалах Восточной и Западной конференций.

Что касается самих участников матчей, то НХЛ внесла изменения в регламент, согласно которому любой хоккеист может отказаться от выступления в чемпионате по соображениям безопасности. Как сообщает TSN, это возможно в том случае, если сами игроки или члены их семей входят в группу риска в условиях пандемии коронавируса. В данном случае спортсмены лишатся зарплаты, а действие их контракта будет приостановлено с продлением на один сезон.

При этом сообщается, во время выездных матчей хоккеистов гостей будут предельно ограничивать в перемещениях, чтобы исключить заболевание COVID-19. Спортсмены и тренерский штаб смогут посещать лишь арену, тренировочную площадку и отель, где будут питаться. Атлетам запретят пользоваться тренажёрным залом, расположенным в гостинице.

Также игроки будут вынуждены соблюдать определённые правила и во время переездов. Так, за каждым спортсменом должно быть закреплено определённое место как в самолёте, так и автобусе. Питание на борту по возможности должно быть исключено.