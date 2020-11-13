Завершение карьеры в «Динамо» и спортивное будущее сына: о чём говорит Овечкин в ожидании нового сезона НХЛ

Александр Овечкин признался, что хотел бы завершить карьеру игрока в составе московского «Динамо». Правда, прежде чем сделать это, хоккеист собирается отыграть ещё несколько сезонов в НХЛ и надеется побить рекорд Уэйна Гретцки по голам, а также выиграть Олимпийские игры в составе сборной России. Капитан «Вашингтона» также рассказал, что его старший сын может пойти по его стопам.

Пока Национальная хоккейная лига (НХЛ) не может определиться с датой начала следующего сезона и количеством матчей в регулярном чемпионате, её звёздам приходится ждать новостей и тренироваться самостоятельно. Среди тех, кто пребывает в подвешенном состоянии, оказался и Александр Овечкин. Нападающий «Вашингтона» уже несколько недель находится в России.

Для Овечкина межсезонье в НХЛ является особенно волнительным периодом. Его контракт с «Кэпиталз» закончится в следующем году, а новое соглашение с форвардом пока подписано не было. Однако сам он утверждает, что надеется продолжить карьеру в клубе, с которым побеждал в Кубке Стэнли, и готов провести в нём ещё несколько сезонов.

«У меня есть определённые цели, которых я хочу добиться к окончанию карьеры. Но пока она ещё не завершена, можно сказать, я в расцвете сил. Думаю, что ещё несколько лет точно поиграю», — сказал Овечкин в интервью Тине Канделаки для RTVi.

При этом хоккеист допускает, что закончит карьеру в другом клубе — в московском «Динамо», воспитанником которого он является и где играл до начала карьеры в НХЛ. В эти дни Овечкин был замечен на матчах бело-голубых в качестве зрителя, и в недалёком будущем у болельщиков, возможно, будет шанс увидеть его на своей арене в роли игрока.

«Дай бог, чтобы у меня было всё хорошо со здоровьем. Я закончил бы здесь, в России, в московском «Динамо»... Я вернусь после определённого количества лет, которые проведу в «Кэпиталз»... Это не вопрос денег. Это просто дело принципа, потому что я играл всего за две команды — «Динамо» и «Вашингтон». Понятно, что я завершу карьеру в Вашингтоне. Я не знаю, два-четыре года, может быть, пять лет, и я хочу закончить на красивой ноте, сыграть мой последний матч за московское «Динамо», — пообещал Овечкин.

Сыграть за «Динамо» один из лучших хоккеистов мира мог бы и прямо сейчас, так как матчей в НХЛ в ближайшие полтора месяца ещё точно не будет. Так поступили уже несколько российских игроков, перейдя в аренду в команды КХЛ. Однако Овечкин такой вариант не рассматривает, так как у него есть обязательства по контракту перед «Кэпиталз».

«Правильно делают молодые, когда с контрактами НХЛ приезжают в КХЛ на правах аренды. Игровая практика нужна, тем более если они хотят пробиться в основу НХЛ. Они ведь не могут приехать в лагерь и за три недели, будучи в разобранном состоянии, доказать своё право на роль лидера клуба. Но у меня другая ситуация. У меня есть контракт с «Вашингтоном», и чтобы его защитить, нужно платить большую страховку. Так что я хотел бы поиграть за «Динамо» в КХЛ уже сейчас. Но это пока нереально», — говорил ранее Овечкин «Матч ТВ».

Находясь в отпуске, Овечкин снялся в выпуске «КраСавы» вместе с вратарём футбольного «Динамо» Антоном Шуниным. Капитан «Вашингтона» проверил хоккейные навыки голкипера и провёл для него мастер-класс, забросив пять шайб из пяти. Готовясь к этому челленджу, Овечкин ещё раз рассказал о своей мечте вернуться в родную команду. При этом ему напомнили, что клуб может обменять даже такого звёздного игрока.

«Перейти в СКА? Это уже зависит от руководства. Может, они меня подпишут и обменяют за денежную компенсацию. Но я нигде не играл, кроме «Динамо». Ну и «Вашингтона», — очередной раз заверил в своём клубном патриотизме Овечкин.

Тогда же он рассказал, что не прочь сыграть и за футбольное «Динамо», если бы была такая возможность, так как сам он очень любит эту игру с мячом. Проецируя свои хоккейные навыки на футбол, Овечкин сказал, что его уровню соответствует Лионель Месси.

«Я фанат московского «Динамо» в любых видах спорта. Конечно, хотелось бы сыграть в футбол, если есть такая возможность. Всё зависит от обстоятельств, от руководства, тренерского штаба и команды. Я бы не стал меняться футболками ни с кем в РПЛ, оставил бы её себе. Из футболистов я знаком с Уэйном Руни, потому что он играл в Вашингтоне за «Ди Си Юнайтед», и Лионелем Месси», — рассказал капитан «Вашингтон Кэпиталз».

Своё свободное время в Москве Овечкин проводит с семьёй. По словам хоккеиста, его двухлетний сын Сергей хочет стать спортсменом. Хотя пока он не определился с видом спорта, весьма вероятно, что он сделает выбор в пользу хоккея.

«Конечно, мы в семье видим, что он будет спортивным мальчиком. Вид спорта он выберет сам. Но однозначно, что он любит клюшку, шайбу, мячи. Проводит очень большое количество времени на спортивных площадках. Там, где мы сейчас живём, есть и теннисный корт, и поле для футбола. Мы даже попросили у московского «Динамо», чтобы нам предоставили настоящие хоккейные ворота. Поставили их перед дверью, сделали искусственный лёд — и сын постоянно на улице занимается, бросает шайбы», — отметил Овечкин.

На матче «Динамо» с ЦСКА в КХЛ мальчик болел именно за бывшую команду отца.

«Игра мне очень понравилась, напряжённый хоккей. Вроде бы динамовцы ведут 4:1, уже всё понятно. Но тут армейцы забивают два гола. Болельщики наверняка были в восторге. По крайней мере, сужу по своему старшему сыну. Он ведь впервые в России пришёл на хоккей. Ему подарили маленький хоккейный свитер. Серёжа смотрел матч с трибуны вместе с папой. А после игры он задорно пел кричалку «Динамо». Вообще мы дома сразу же начали прививать сыну динамовские корни, чтобы он понимал, откуда родом. Мы динамовцы, и он тоже динамовец», — рассказал Овечкин официальному сайту НХЛ.

Говоря о своей карьере, Овечкин назвал две цели, которых хочет достичь, — побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, для чего ему нужно забросить ещё как минимум 189 шайб, и выиграть Олимпийские игры. Причём второй цели он надеется добиться раньше, чем первой.

«Олимпиада или рекорд Гретцки? Олимпийское золото ближе, будет возможность через несколько лет. Вообще, конечно, то и другое. Чтобы побить рекорд, нужно иметь терпение, везение. Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде? Это вопрос, зависший высоко в небе. Когда будем подходить ближе к делу, то будем думать», — сказал Овечкин.