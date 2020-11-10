Тайная свадьба Панарина, план Овечкина на случай конца света и мир Warcraft от Дроздова: околоспортивные события недели

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин женился на дочери тренера хоккейного «Спартака» Олега Знарка, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своих планах на случай конца света. Чемпион UFC Джон Джонс с оружием в руках предотвратил угон своей машины, а боец MMA Микаил Озен помог полицейскому, получившему ранение во время теракта в Вене. Певица Лана Дель Рей спела гимн «Ливерпуля» в документальном фильме о долгожданном чемпионстве мерсисайдцев, а телеведущий Николай Дроздов рассказал об обитателях видеоигры World Of Warcraft. Эти и другие околоспортивные события недели — в материале RT.

Боец MMA спас полицейского в Вене

Вечером 2 ноября в Вене произошла серия нападений. Преступник устроил стрельбу в центре города, жертвами которой стали четыре человека, более двух десятков получили ранения, сам стрелок был ликвидирован. В эти страшные часы, когда большинство граждан старались укрыться от опасности, нашлось место и героизму.

В ходе атаки террорист ранил одного из полицейских. Пока работник местного кафе Осама Джода пытался остановить кровь, к нему на помощь подоспели австрийский боец ММА турецкого происхождения Микаил Озен и его друг Реджеп Гюльтекин. По сообщениям СМИ, они помогли дотащить сотрудника правоохранительных органов до машины скорой помощи.

«Мы сразу знали, что надо делать, мы не могли не помочь. Австрия — наш дом. Мы всегда готовы прийти на помощь», — цитирует Озена BBC.

В знак благодарности посол Турции в Австрии Озан Джейхун принял бойца и его друга в диппредставительстве.

О карьере Озена в ММА известно немного. Он выступает в лёгкой весовой категории, а на его счету пять побед. Кроме того, спортсмен работает тренером.

В неприятную ситуацию в начале ноября попал и чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс. На территорию его дома пробрался вор и попытался угнать один из припаркованных автомобилей. У него это практически получилось, когда из дома выбежал боец с дробовиком в руках.

«Кончилось тем, что я постучал дулом своего дробовика по водительскому окну. В следующий раз, когда попытаешься кого-то ограбить, убедись, что сможешь убежать. Ему повезло, что мне хватает ума не стрелять в убегающего», — рассказал об инциденте Джонс.

Кириленко дебютировал в кино

Прославленный российский баскетболист Андрей Кириленко сыграл самого себя в комедийном сериале «Беспринципные», премьера которого состоялась в середине октября. Для экс-спортсмена это был первый опыт работы в кино. Несмотря на то что эпизод с его участием длился всего 30 секунд, президент Российской федерации баскетбола признался, что ему понравился процесс съёмок.

Режиссёр сериала — давний знакомый Кириленко Роман Прыгунов, который и пригласил его поучаствовать в проекте. По словам главы РФБ, больше всего его впечатлили скрупулёзный подход режиссёра и игра Аглаи Тарасовой, исполнившей одну из главных ролей.

«Прыгунов — режиссёр-перфекционист. Вплоть до того, как фрукты должны в корзинке лежать. Пробовали разные ракурсы, разные планы... В итоге в фильм попало секунд 30, а снимали их мы порядка трёх-четырёх часов. Не то чтобы трудно, но долго. Я всё-таки типичный спортсмен, хотел быстро сделать дело и пойти домой. Просто в спорте нет дублей, как в кино», — рассказал Кириленко «Матч ТВ».

В скором времени увидит свет и документальный фильм о «Ливерпуле», который будет посвящён первому за 30 лет чемпионству команды в Английской премьер-лиге. Подробности картины не раскрываются, однако известно, что гимн команды You’ll Never Walk Alone в ней исполнит знаменитая певица Лана Дель Рей.

Почётная миссия досталась американке неслучайно: она много лет болеет за «Ливерпуль» и неоднократно поддерживала команду на «Энфилде».

Панарин и Знарок тайно поженились

В жизни нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина произошло радостное событие. Он узаконил отношения с дочерью тренера Олега Знарка Алисой, с которой встречался на протяжении нескольких лет. Об этом рассказала сама девушка, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

По её словам, церемония бракосочетания состоялась некоторое время назад и носила формальный характер, так как пара решила отложить торжество до того момента, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация.

«Меняла ли фамилию? Пока ещё нет, но скоро поменяю», — написала Алиса.

К слову, о помолвке пары также стало известно не сразу. Хоккеист рассказал о ней лишь спустя год, признавшись, что изначально свадебная церемония должна была пройти в Италии.

Коллега Панарина по сборной России Александр Овечкин в межсезонье приехал в Россию. После долгого отсутствия на родине он традиционно находится в центре внимания. В частности, хоккеист принял участие в программе Тины Канделаки «Специальный гость». В числе прочего он заявил, что предпочёл бы встретить конец света в забытьи.

«Когда ты сидишь с друзьями и рассуждаешь на такие не очень хорошие темы и думаешь: «Ну хорошо. Тебе говорят: «Завтра у нас конец света». Что нужно делать?» Понятно, с родителями побыть. Их всех забрать — и в бар. И об этом не думать ни о чём», — признался хоккеист.

Медведев вспомнил, как опоздал на самолёт

Выигравший на прошлой неделе «Мастерс» в Париже и пробившийся на Итоговый турнир ATP теннисист Даниил Медведев, в свою очередь, рассказал, что бывает после слишком бурного празднования. По его словам, единственный раз в жизни он опоздал на самолёт после свадьбы Карена Хачанова. Торжество длилось два дня, закончилось поздно ночью и далось всем присутствовавшим «немного непросто», признался Медведев. А на следующий день ему было необходимо вылететь из Барселоны в столицу Франции для оформления австралийской визы.

«Но я успел на самолёт, а вот затем у меня был следующий рейс из Парижа в Ниццу, чтобы вернуться домой. Я очень устал и поехал в аэропорт Орли, потому что обычно билеты оттуда дешевле. Поэтому я был уверен, что у меня именно они. Приехал туда, подумал: «Окей, а какой терминал?». Тогда я увидел, что у меня вылет из аэропорта Шарль де Голль. Я никак не мог успеть на этот рейс», — вспомнил Медведев.

Дроздов провёл экскурсию по миру World Of Warcraft

Один из самых популярных российских ведущих Николай Дроздов прежде всего известен по телепрограмме «В мире животных». Несмотря на почтенный возраст, он не отстаёт от современных тенденций. Так, он поучаствовал в проекте разработчика компьютерных игр Blizzard Entertainment, приуроченном к выходу дополнений к популярной игре World Of Warcraft: Shadowlands.

Дроздов провёл виртуальную экскурсию по локациям и в свойственной себе манере рассказал о местных фантастических обитателях и их повадках.

Многие уверены, что видеоигры не приносят никакой пользы, а лишь отвлекают от более важных занятий. С этим утверждением не согласны власти Лондона. Мэр британской столицы Садик Хан поддержал идею проведения киберспортивного турнира, причём часть этой кампании будет направлена на борьбу с безработицей среди молодёжи.

В планах организаторов — виртуальные соревнования по FIFA 21 и NBA 2К21, а также семинары, на которых молодым людям будут рассказывать о работе в сфере киберспорта. В их рамках будут затронуты такие темы, как продвижение в социальных сетях, редактирование видео и графический дизайн.

«За последний год произошло существенное развитие киберспорта. Индустрия приносит нашей экономике миллионы фунтов, а также создает столь необходимые нам рабочие места, особенно здесь, в Лондоне», — цитирует Хана Esports Insider.