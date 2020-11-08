Первый триумф в сезоне: Медведев одержал волевую победу над Зверевым в финале «Мастерса» в Париже

Даниил Медведев стал победителем турнира категории «Мастерс» в Париже. Он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева, уступив в первом сете и отдав всего один гейм в третьем. Россиянин завоевал свой первый титул за 13 месяцев, что позволит ему уверенно занимать четвёртое место в мировом рейтинге перед Итоговым турниром.

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Париже. В финале он в трёх сетах переиграл представителя Германии Александра Зверева. Для Медведева этот титул стал первым за последние 13 месяцев и третьим за карьеру на турнирах такой категории.

После победы над Милошом Раоничем в полуфинале Медведеву пришлось ещё несколько часов ждать, чтобы узнать, кто будет его соперником в решающем матче. Вторым финалистом должен был стать победитель в противостоянии второй ракетки мира Рафаэля Надаля и Зверева, занимающего седьмую строчку в рейтинге ATP. Немецкому теннисисту в итоге удалось взять верх в двух сетах со счётом 6:4, 7:5.

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К матчу с Медведевым Зверев подошёл с впечатляющей серией из 12 выигранных матчей, в том числе с двумя победами на турнирах в Кёльне в октябре. В Париже, кроме Надаля, он обыграл серба Миомира Кецмановича, француза Адриана Маннарино и швейцарца Стэна Вавринку. Маннарино стал единственным, кто смог на кортах спорткомплекса «Берси» выиграть у Зверева хотя бы один сет.

Друг с другом Медведев и Зверев встречались уже шесть раз, и в их личном противоборстве счёт был далеко не на стороне россиянина. Он одержал всего одну победу, пускай и самую значимую в сравнении с остальными матчами — в финале «Мастерса» в Шанхае. С тех пор первой ракетке России больше года не удавалось пробиться в титульный матч на турнирах ATP, хотя он и смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата США, что позволяло ему осенью оставаться в мировом рейтинге выше Зверева.

В первом сете оба соперника имели огромное преимущество на своей подаче, благодаря чему десять из 11 первых геймов заканчивались очень быстро без единого намёка на брейк-пойнты. Только в седьмом гейме между теннисистами завязалась чуть более упорная борьба, но Зверев всё-таки удержал подачу.

Было логично ожидать, что первая партия будет переведена на тай-брейк, однако Медведев неожиданно допустил три подряд ошибки на своей подаче при счёте 6:5 в пользу немецкого спортсмена. Два сетбола россиянин смог отыграть, после чего попал в аут, но сразу же очко он не проиграл — Зверев продолжил бить по мячу, и момент был заигран. Вторым шансом спасти партию Медведев не воспользовался и сорвал удар с задней линии.

Россиянин уже начинал в Париже матч с проигранного сета, так что после очередной подобной неудачи лишь постарался больше не допускать таких явных провалов в своей игре. Вскоре он попытался сделать брейк во втором сете, воспользовавшись погрешностями Зверева на подаче, которые даже приводили к двойным ошибкам. Медведев за один 15-минутный гейм заработал четыре брейк-пойнта, но так и не смог ни один из них реализовать.

После этого вторая партия протекала так же стремительно, как и первая, пока Медведев не принялся удлинять розыгрыши в девятом гейме на подаче Зверев. Этот ход себя полностью оправдал — представитель Германии не выдерживал заданного темпа и отдал гейм. Взяв свою подачу под ноль, Медведев тут же закончил сет в свою пользу.

В третьей партии уже российский теннисист полностью переигрывал соперника. Он быстро выиграл подачу Зверева и теперь уже сам спасся с четырёх ответный брейк-пойнтов. Немецкий спортсмен растерял свою стабильность и проиграл четыре гейма из следующих пяти, закончив матч своей двойной ошибкой.

Медведев стал четвёртым россиянином, завоевавшим титул в «Берси» после Марата Сафина, Николая Давыденко и Карена Хачанова. Он заработал больше €225 тыс. и укрепился на четвёртом месте в рейтинге ATP, на которое забрался ещё после победы над Диего Шварцманом в четвертьфинале. Теннисист признался, что перед приездом в Париж был совсем не уверен в своей форме и рад, что всё закончилось итоговой победой.

«Это здорово, я очень счастлив. Я стараюсь не показывать этого после игр, но победы приносят мне огромную радость. Перед турниром я был не в лучшей форме, играл неплохо, но без финалов в этом году. Даже жаловался жене: «Боже мой, я не вышел на нужный уровень. Ни одного финала. Моя игра никуда не годится». И вот наконец я одержал победу в «Берси», на турнире, который люблю. Это мой третий «Мастерс». Я невероятно счастлив», — сказал Медведев.

Комментируя свою победу над Зверевым, россиянин отметил, что был готов прекратить игру после первого сета, но всё-таки нашёл способ переломить ход поединка.

«На этом турнире я играл очень хорошо, особенно сегодня. После первого сета я почти сдался, потому что Саша подавал и играл очень хорошо. Но я продолжал играть и в какой-то момент начал поднимать уровень своей игры всё выше и выше, стал оказывать на него давление — и это сработало. Это немного сломало его игру», — добавил Медведев.

Теперь первую ракетку России, а также его соотечественника Андрея Рублёва ждёт Итоговый турнир года в Лондоне. В прошлом сезоне Медведев проиграл все матчи группового этапа, так что на этот раз ему не придётся защищать очки. В теории он сможет надеяться на то, чтобы обойти австрийца Доминика Тима и подняться на третье место в мировом рейтинге.