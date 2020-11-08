Камельзон: Зверев и Медведев уже выше уровнем, чем Надаль и Джокович

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о предстоящем финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Париже между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым.
Камельзон: Зверев и Медведев уже выше уровнем, чем Надаль и Джокович
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Горжусь тем, что в финале такого достаточно престижного турнира сыграют чисто русские ребята от начала до конца. Мне именно это больше всего интересно. А кто выиграет — Медведев или Зверев — это уже не столь важно. Наши молодые ребята новой когорты уже наступают на пятки этой «весёлой тройке» Федерер — Надаль — Джокович и сейчас уже играют даже на более высоком уровне, чем они», — цитирует Камельзона РИА Новости.

В полуфинале Медведев обыграл канадца Милоша Раонича со счётом 6:4, 7:6 (7:4), в то время как Зверев победил испанца Рафаэля Надаля — 6:4, 7:5.

Ранее Зверев заявил, что ожидает тяжёлого матча с Медведевым в финале «Мастерса» в Париже.

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