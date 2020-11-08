Зверев ожидает тяжёлого матча с Медведевым в финале «Мастерса» в Париже

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Представитель Германии Александр Зверев поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Париже.
Зверев ожидает тяжёлого матча с Медведевым в финале «Мастерса» в Париже
  • Reuters

«Сейчас я в финале. Надеюсь, смогу играть по плану. Против Даниила я играл много раз. В Шанхае он побеждал меня в финале. Но я думаю, что любой финал всегда уникален. Это будет тяжёлая игра», — приводит слова Зверева пресс-служба турнира.

В полуфинале Медведев обыграл канадца Милоша Раонича со счётом 6:4, 7:6 (7:4),  в то время как Зверев победил испанца Рафаэля Надаля — 6:4, 7:5.

Ранее Андрей Чесноков прокомментировал выход Медведева в финал «Мастерса» в Париже.

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