Зверев ожидает тяжёлого матча с Медведевым в финале «Мастерса» в Париже
- Reuters
«Сейчас я в финале. Надеюсь, смогу играть по плану. Против Даниила я играл много раз. В Шанхае он побеждал меня в финале. Но я думаю, что любой финал всегда уникален. Это будет тяжёлая игра», — приводит слова Зверева пресс-служба турнира.
В полуфинале Медведев обыграл канадца Милоша Раонича со счётом 6:4, 7:6 (7:4), в то время как Зверев победил испанца Рафаэля Надаля — 6:4, 7:5.
Ранее Андрей Чесноков прокомментировал выход Медведева в финал «Мастерса» в Париже.