Чесноков: такой Медведев может далеко пройти на Итоговом турнире ATP

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал выход пятой ракетки мира Даниила Медведева в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Париже.

«Заждались такого Медведева. Наконец он вышел в финал. С де Минором он раскрылся, после чего шёл уже без сбоев. Наконец-то Даню прорвало. Видим Медведева, который один из лучших в мире», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Он отметил, что против Милоша Раонича очень трудно играть, но канадец ничего не смог сделать в матче с Медведевым.

«Такой Медведев на Итоговом может пройти далеко, Даня давно не играл так хорошо. Это придаст ему большей уверенности», — добавил Чесноков.

Медведев обыграл Раонича со счётом 6:4, 7:6 (7:4) и впервые в сезоне вышел в финал турнира ATP.

Ранее сообщалось, что Александр Зверев обыграл Рафаэля Надаля и встретится с Медведевым в финале «Мастерса» в Париже.