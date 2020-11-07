Чесноков: такой Медведев может далеко пройти на Итоговом турнире ATP
- Reuters
«Заждались такого Медведева. Наконец он вышел в финал. С де Минором он раскрылся, после чего шёл уже без сбоев. Наконец-то Даню прорвало. Видим Медведева, который один из лучших в мире», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».
Он отметил, что против Милоша Раонича очень трудно играть, но канадец ничего не смог сделать в матче с Медведевым.
«Такой Медведев на Итоговом может пройти далеко, Даня давно не играл так хорошо. Это придаст ему большей уверенности», — добавил Чесноков.
Медведев обыграл Раонича со счётом 6:4, 7:6 (7:4) и впервые в сезоне вышел в финал турнира ATP.
Ранее сообщалось, что Александр Зверев обыграл Рафаэля Надаля и встретится с Медведевым в финале «Мастерса» в Париже.