«Люди должны отвечать за каждое своё действие»: бывшая девушка теннисиста Зверева обвинила его в насилии
- Reuters
- © Christian Hartmann
Карьера немецкого теннисиста Александра Зверева, завоевавшего два титула за последние две недели, находится на подъёме, чего нельзя сказать о его личной жизни. Спустя несколько дней после победы на турнире в Кёльне он оказался в центре сразу двух скандалов, инициаторами которого стали его бывшие девушки.
Сначала немецкая модель Бренда Патеа сообщила, что находится на 20-й неделе беременности. Отцом ребёнка является Зверев, с которым она рассталась в августе нынешнего года.
«В наших отношениях ещё до того возник кризис из-за разных взглядов на жизнь. Каждому, кто живёт со спортсменом, приходится идти на уступки. Мы не планировали ребёнка, но я сделаю всё возможное, чтобы он вырос в гармоничном окружении. Мне повезло, что я могу воспитывать его самостоятельно», — рассказала Патеа в интервью немецкому Gala.
Она пояснила, что после расставания никак не контактирует с теннисистом и не намерена. Позднее модель поделилась новостью и в социальных сетях, признавшись, что предстоящее материнство её одновременно и радует, и «немного пугает».
Зверев и Патеа начали встречаться в ноябре прошлого года. Они случайно встретились в одном из парижских кафе, по словам модели, сразу понравились друг другу и решили не скрывать отношений. Несмотря на плотный график, она находила время, чтобы посещать турниры, в которых участвовал возлюбленный.
О расставании пары спустя всего несколько месяцев после начала отношений стало известно, как это нередко бывает, из социальных сетей. Оба начали удалять совместные фотографии в Instagram, а затем и вовсе отписались друг от друга.
Зверев никак не отреагировал на то, что скоро впервые станет отцом. А через несколько часов после первой новости последовала вторая, которая может иметь для него гораздо более серьёзные последствия.
Российская модель и фотограф Ольга Шарыпова, с которой у немца был роман до Патеа, рассказала на своей странице в социальных сетях, что больше года назад стала жертвой домашнего насилия. По её словам, первый инцидент произошёл в начале отношений — молодой человек ударил её головой о стену, а затем обвинил в том, что это она подняла на него руку. Подобное происходило несколько раз, утверждает девушка, однако она не уходила от обидчика, так как верила, что он изменится. А в августе прошлого года её пытались задушить подушкой и ей пришлось босиком убегать из гостиницы в Нью-Йорке, добавила Шарыпова.
Она не назвала имя молодого человека, лишь отметив, что хочет поддержать женщин, оказавшихся в подобной ситуации. Однако по некоторым подробностям её рассказа можно было предположить, что речь идёт о Звереве.
Вскоре она подтвердила эти подозрения. По её словам, последняя ссора произошла перед началом US Open-2019. Она гуляла со знакомыми в Нью-Йорке и вернулась немного позже, чем обещала. Это не понравилось теннисисту, и он напал на неё. Шарыпова попыталась уйти, но он не хотел, чтобы кто-то узнал о произошедшем, и не отпускал её.
«Саша толкнул меня в стену и сказал, что ему за это ничего не будет. И что всем на меня наплевать, что бы он со мной ни сделал. К счастью, в тот момент появились люди, и я проскочила вместе с ними на улицу. Я оказалась одна, босиком посреди улицы. Хорошо, что у меня был телефон и я смогла списаться с другом, который отвёз меня в свою семью», — рассказала Шарыпова «Чемпионату».
Девушка добавила, что на следующий день вернулась в гостиницу за своими вещами и между ней и теннисистом вновь произошла ссора. По её словам, Зверев выкинул её одежду в холл, но паспорт остался у него, поэтому она не могла сразу улететь домой. В качестве подтверждения своих слов Ольга показала переписку со знакомым, который забрал её к себе.
Потом Зверев и Шарыпова помирились, она даже ездила с ним на соревнования. Но вскоре отношения завершились окончательно.
Модель призналась, что никто из знакомых не знал о насилии в их паре. По её словам, о случившемся она решилась рассказать только сейчас, потому что на протяжении длительного времени испытывала страх и не могла прийти в себя.
Что касается сразу двух новостей, появившихся в один день и показывающих Зверева с неприглядной стороны, то россиянка назвала это случайностью.
«Я собиралась об этом рассказать. И хотела это сделать уже давно. Просто так совпало, что именно в этот день две его бывшие девушки сделали громкие заявления. Бумеранг к нему вернулся именно сегодня. За каждое своё действие люди должны отвечать: будь то ребёнок или насилие», — добавила она.
По её словам, прямых доказательств избиения у неё нет, так как акты насилия всегда происходили без свидетелей. В то же время девушка заявила, что готова пройти любые проверки, включая детектор лжи.
Шарыпова в прошлом также занималась теннисом и была знакома со Зверевым на протяжении многих лет. Они начали встречаться в декабре 2018 года. Спустя четыре месяца стало известно об их расставании, но потом пара вновь сошлась.
И хотя большинство болельщиков встали на сторону девушек, были и те, кто призывал дождаться официальных заявлений теннисиста и не обвинять его, пока не будет доказана вина. Некоторые пользователи социальных сетей выразили мнение, что нежелание Патеа наладить отношения с отцом своего будущего ребёнка связано с тем, что она также могла подвергаться насилию с его стороны.
На следующий день Зверев прокомментировал обе скандальные истории. Он заявил, что готов позаботиться о своём будущем ребёнке и будет рад стать отцом.
«Последние дни стали для меня настоящим испытанием. В 23 года я стану отцом. Я с огромным нетерпением жду рождения этого ребёнка. Хотя мы с Брендой больше не вместе, у нас хорошие отношения, и я буду выполнять свои отцовские обязанности. Мы будем вместе заботиться об этом маленьком растущем человеке. Но это личное дело, я не хочу слишком много говорить о нём на публику. Уверен, мы с Брендой сможем во всём разобраться без участия СМИ», — написал Зверев в Instagram.
Что касается обвинений в домашнем насилии, немецкий теннисист назвал их ложными. Он призвал Шарыпову разрешить возникшие между ними разногласия и всё уладить.
«Сегодня я прочитал в СМИ о беспочвенных обвинениях, которые выдвинула против меня моя бывшая девушка Ольга Шарыпова. Они меня очень огорчают. Мы знакомы с детства и многое пережили вместе. Мне очень жаль, что она делает подобные заявления, поскольку это попросту неправда. У нас были отношения, но они давно закончились. Я не представляю, почему сейчас Ольга выдвигает такие обвинения. Искренне надеюсь, что мы найдём способ снова сделать наши отношения разумными и уважительными», — добавил спортсмен.
В ответ на эту публикацию Зверева Шарыпова заявила, что говорит правду, а обращение к СМИ со своей историей объяснила тем, что теннисист не хотел идти с ней на контакт.
«Моя история только началась. Просто лживые? Я не знаю, написал ли это ты или тот, кто ведёт твой Instagram, но до сегодняшнего дня у тебя не было смелости ответить мне напрямую. Я не вру, и мы оба знаем об этом. Я не боюсь говорить правду, а ты? Я хочу показать всем мужчинам, которые позволяют себе плохо относиться к женщинам, что мы не просто украшения, не «+1», не куклы, с которыми вы можете делать что угодно. Если ты думал, что я буду молчать после всего, что пережила за время наших отношений, ты ошибался. Ты не смог ответить на вопросы лично. Мне пришлось поступить так», — объяснила свою позицию Шарыпова.
- «Он не уважает женщин»: Памела Андерсон обвинила чемпиона мира по футболу Рами в домашнем насилии
- «Обязательно докажу правоту в суде»: теннисист Басилашвили ответил на обвинения в нападении на бывшую жену
- «Она не сделала ничего плохого»: Джокович вступился за линейного судью после дисквалификации из-за попадания в неё мячом
- Тим победил Зверева и стал чемпионом US Open