«Люди должны отвечать за каждое своё действие»: бывшая девушка теннисиста Зверева обвинила его в насилии

Российская модель Ольга Шарыпова рассказала о насилии со стороны своего бывшего молодого человека, немецкого теннисиста Александра Зверева. По её словам, их ссоры неоднократно заканчивались рукоприкладством, а однажды он попытался задушить её подушкой. Отношения прекратились около года назад, но девушка утверждает, что решилась открыть тайну только сейчас, потому что боялась. Ранее немка Бренда Патеа заявила, что ждёт ребёнка от седьмой ракетки мира, с которым они расстались в августе. Спортсмен в ответ подчеркнул, что готов выполнять родительские обязанности, а обвинения Шарыповой назвал беспочвенными.

Карьера немецкого теннисиста Александра Зверева, завоевавшего два титула за последние две недели, находится на подъёме, чего нельзя сказать о его личной жизни. Спустя несколько дней после победы на турнире в Кёльне он оказался в центре сразу двух скандалов, инициаторами которого стали его бывшие девушки.

Сначала немецкая модель Бренда Патеа сообщила, что находится на 20-й неделе беременности. Отцом ребёнка является Зверев, с которым она рассталась в августе нынешнего года.

«В наших отношениях ещё до того возник кризис из-за разных взглядов на жизнь. Каждому, кто живёт со спортсменом, приходится идти на уступки. Мы не планировали ребёнка, но я сделаю всё возможное, чтобы он вырос в гармоничном окружении. Мне повезло, что я могу воспитывать его самостоятельно», — рассказала Патеа в интервью немецкому Gala.

Она пояснила, что после расставания никак не контактирует с теннисистом и не намерена. Позднее модель поделилась новостью и в социальных сетях, признавшись, что предстоящее материнство её одновременно и радует, и «немного пугает».

Зверев и Патеа начали встречаться в ноябре прошлого года. Они случайно встретились в одном из парижских кафе, по словам модели, сразу понравились друг другу и решили не скрывать отношений. Несмотря на плотный график, она находила время, чтобы посещать турниры, в которых участвовал возлюбленный.

О расставании пары спустя всего несколько месяцев после начала отношений стало известно, как это нередко бывает, из социальных сетей. Оба начали удалять совместные фотографии в Instagram, а затем и вовсе отписались друг от друга.

Зверев никак не отреагировал на то, что скоро впервые станет отцом. А через несколько часов после первой новости последовала вторая, которая может иметь для него гораздо более серьёзные последствия.

Российская модель и фотограф Ольга Шарыпова, с которой у немца был роман до Патеа, рассказала на своей странице в социальных сетях, что больше года назад стала жертвой домашнего насилия. По её словам, первый инцидент произошёл в начале отношений — молодой человек ударил её головой о стену, а затем обвинил в том, что это она подняла на него руку. Подобное происходило несколько раз, утверждает девушка, однако она не уходила от обидчика, так как верила, что он изменится. А в августе прошлого года её пытались задушить подушкой и ей пришлось босиком убегать из гостиницы в Нью-Йорке, добавила Шарыпова.

Она не назвала имя молодого человека, лишь отметив, что хочет поддержать женщин, оказавшихся в подобной ситуации. Однако по некоторым подробностям её рассказа можно было предположить, что речь идёт о Звереве.

Вскоре она подтвердила эти подозрения. По её словам, последняя ссора произошла перед началом US Open-2019. Она гуляла со знакомыми в Нью-Йорке и вернулась немного позже, чем обещала. Это не понравилось теннисисту, и он напал на неё. Шарыпова попыталась уйти, но он не хотел, чтобы кто-то узнал о произошедшем, и не отпускал её.

«Саша толкнул меня в стену и сказал, что ему за это ничего не будет. И что всем на меня наплевать, что бы он со мной ни сделал. К счастью, в тот момент появились люди, и я проскочила вместе с ними на улицу. Я оказалась одна, босиком посреди улицы. Хорошо, что у меня был телефон и я смогла списаться с другом, который отвёз меня в свою семью», — рассказала Шарыпова «Чемпионату».

Девушка добавила, что на следующий день вернулась в гостиницу за своими вещами и между ней и теннисистом вновь произошла ссора. По её словам, Зверев выкинул её одежду в холл, но паспорт остался у него, поэтому она не могла сразу улететь домой. В качестве подтверждения своих слов Ольга показала переписку со знакомым, который забрал её к себе.

Потом Зверев и Шарыпова помирились, она даже ездила с ним на соревнования. Но вскоре отношения завершились окончательно.

Модель призналась, что никто из знакомых не знал о насилии в их паре. По её словам, о случившемся она решилась рассказать только сейчас, потому что на протяжении длительного времени испытывала страх и не могла прийти в себя.

Что касается сразу двух новостей, появившихся в один день и показывающих Зверева с неприглядной стороны, то россиянка назвала это случайностью.

«Я собиралась об этом рассказать. И хотела это сделать уже давно. Просто так совпало, что именно в этот день две его бывшие девушки сделали громкие заявления. Бумеранг к нему вернулся именно сегодня. За каждое своё действие люди должны отвечать: будь то ребёнок или насилие», — добавила она.

По её словам, прямых доказательств избиения у неё нет, так как акты насилия всегда происходили без свидетелей. В то же время девушка заявила, что готова пройти любые проверки, включая детектор лжи.

Шарыпова в прошлом также занималась теннисом и была знакома со Зверевым на протяжении многих лет. Они начали встречаться в декабре 2018 года. Спустя четыре месяца стало известно об их расставании, но потом пара вновь сошлась.

И хотя большинство болельщиков встали на сторону девушек, были и те, кто призывал дождаться официальных заявлений теннисиста и не обвинять его, пока не будет доказана вина. Некоторые пользователи социальных сетей выразили мнение, что нежелание Патеа наладить отношения с отцом своего будущего ребёнка связано с тем, что она также могла подвергаться насилию с его стороны.

На следующий день Зверев прокомментировал обе скандальные истории. Он заявил, что готов позаботиться о своём будущем ребёнке и будет рад стать отцом.

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«Последние дни стали для меня настоящим испытанием. В 23 года я стану отцом. Я с огромным нетерпением жду рождения этого ребёнка. Хотя мы с Брендой больше не вместе, у нас хорошие отношения, и я буду выполнять свои отцовские обязанности. Мы будем вместе заботиться об этом маленьком растущем человеке. Но это личное дело, я не хочу слишком много говорить о нём на публику. Уверен, мы с Брендой сможем во всём разобраться без участия СМИ», — написал Зверев в Instagram.

Что касается обвинений в домашнем насилии, немецкий теннисист назвал их ложными. Он призвал Шарыпову разрешить возникшие между ними разногласия и всё уладить.

«Сегодня я прочитал в СМИ о беспочвенных обвинениях, которые выдвинула против меня моя бывшая девушка Ольга Шарыпова. Они меня очень огорчают. Мы знакомы с детства и многое пережили вместе. Мне очень жаль, что она делает подобные заявления, поскольку это попросту неправда. У нас были отношения, но они давно закончились. Я не представляю, почему сейчас Ольга выдвигает такие обвинения. Искренне надеюсь, что мы найдём способ снова сделать наши отношения разумными и уважительными», — добавил спортсмен.

В ответ на эту публикацию Зверева Шарыпова заявила, что говорит правду, а обращение к СМИ со своей историей объяснила тем, что теннисист не хотел идти с ней на контакт.

«Моя история только началась. Просто лживые? Я не знаю, написал ли это ты или тот, кто ведёт твой Instagram, но до сегодняшнего дня у тебя не было смелости ответить мне напрямую. Я не вру, и мы оба знаем об этом. Я не боюсь говорить правду, а ты? Я хочу показать всем мужчинам, которые позволяют себе плохо относиться к женщинам, что мы не просто украшения, не «+1», не куклы, с которыми вы можете делать что угодно. Если ты думал, что я буду молчать после всего, что пережила за время наших отношений, ты ошибался. Ты не смог ответить на вопросы лично. Мне пришлось поступить так», — объяснила свою позицию Шарыпова.