«Не люблю крыс»: как видео с участием Зверева спровоцировало конфликт между Кирьосом и Беккером

Теннисист Ник Кирьос раскритиковал немецкого спортсмена Александра Зверева, посетившего многолюдную вечеринку после обещания соблюдать самоизоляцию. За соотечественника вступился шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер. Он назвал австралийца крысой и призвал не выносить внутренние проблемы на всеобщее обозрение. В ответ Кирьос усомнился в интеллектуальных способностях легенды. Кроме того, он вновь осудил первую ракетку мира Новака Джоковича за организацию турнира Adria Tour 2020, на котором произошла вспышка коронавируса.

Теннисный мир, ещё не вернувшийся к нормальной жизни после пандемии коронавируса, продолжают сотрясать многочисленные скандалы. На этот раз в центре внимания оказались шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер и австралиец Ник Кирьос.

Поводом для конфликта послужили действия бывшей третьей ракетки мира Александра Зверева, отправившегося на вечеринку после обещания соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Кирьос резко раскритиковал коллегу, назвав его эгоистом.

Беккер решил вступиться за соотечественника и напомнить австралийцу о корпоративной этике.

«Не люблю крыс! Тот, кто осуждает своих коллег-теннисистов, мне не друг! Ник, посмотри на себя в зеркало и продолжай думать, что ты лучше нас... Между спортсменами существует негласная договорённость! Всё, что происходит на корте, остаётся там», — написал Беккер в Twitter.

Сначала Кирьос попытался объяснить свою позицию, заявив, что будет критиковать каждого, кто ведёт себя столь же безответственно, как Зверев. Однако затем терпение австралийца лопнуло.

«Вы называете меня крысой? За желание призвать человека к ответственности? Странная логика, чемпион. Я просто переживаю о людях. Когда моя семья и другие семьи по всему миру с уважением отнеслись к правилам, а этот гусь машет руками на вечеринке, я не буду молчать. Беккер ещё больший идиот, чем я думал. Конечно, с лёта бить он умеет, но умом при этом не блещет», — парировал Кирьос.

В ответ немец в саркастической форме выразил надежду на то, что теннисист выиграет турнир Большого шлема и станет настоящим образцом для подражания для молодёжи. Австралиец же вновь апеллировал к поведению Зверева, которому, по его мнению, необходимо «собраться с мужеством и объясниться, а не приносить дежурные извинения».

Несмотря на неоднозначную репутацию Кирьоса, на этот раз многие болельщики встали на его сторону. Некоторые из них предположили, что Беккеру нечем заняться, а другие напомнили, что в сложившейся ситуации речь идёт не о корпоративной этике, а о жизнях людей, которые подвергаются риску из-за безответственности спортсмена.

Одним из тех, кто разделил позицию немца, стал тренер и вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф.

«Полностью согласен с руководителем мужского тенниса Борисом Беккером относительно ситуации со Зверевым. И я тоже не люблю крыс. Кирьосу стоило бы последить за собой, прежде чем комментировать поведение Зверева», — отметил Хордорф.

Атмосфера в теннисном мире накалилась после того, как сразу у нескольких участников серии выставочных турниров Adria Tour был обнаружен коронавирус. Одни осудили Новака Джоковича — одного из организаторов — и даже призвали серба покинуть пост главы совета игроков ATP, другие же попытались его оправдать. К первой группе относился и Кирьос, ранее назвавший эгоистами организаторов US Open, принявших решение проводить соревнования.

Он высмеял слова премьер-министра Сербии Аны Брнабич, взявшую вину на себя и призвавшей не осуждать Джоковича, «попытавшегося сделать что-то хорошее для региона».

«Стоять в клубе голым по пояс — ума не приложу, чего хорошего тут для региона», — написал австралиец.

Зверева в числе заболевших не оказалось, однако по возвращении домой он заявил, что сядет на карантин и будет регулярно проходить тестирование. Но уже спустя неделю в Instagram дизайнера Филиппа Плейна появилась видеозапись многолюдной вечеринки, на которой можно заметить немца и его девушку. Интересно, что вскоре именно этот фрагмент был удалён.

Sascha Zverev six days ago after Adria Tour coronavirus cluster:



“I deeply apologize to anyone that I have put at risk...I will proceed to follow self-isolating guidelines...stay safe 🙏.”



Sascha Zverev four hours ago: pic.twitter.com/vqBXvYdxkv — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 28, 2020

Затем выяснилось, что на мероприятии присутствовал ещё один теннисист, француз Люка Пуй. Ни один из теннисистов пока никак не прокомментировал произошедшее. Ситуацию попытался исправить звезда швейцарского телевидения Патрик Хазири.

«Это была частная вечеринка — день рождения нашего общего друга. Перед ней нам измерили температуру, и кого попало туда не пускали. У организатора были все наши данные, включая номера телефонов», — приводит слова Хазири Sports.ru со ссылкой на Nau.ch.

Стоит отметить, что далеко не все в Германии поддерживают соотечественника, нарушившего своё обещание. Победительница Кубка Федерации 1992 года Барбара Риттнер призналась, что была шокирована, когда увидела видеозапись.

«Похоже, Саша не понимает, что на него равняются, что он должен быть ответственным и подавать хороший пример. Думаю, этот поступок негативно отразится на имидже тенниса и всей нашей страны. Я была в шоке, когда это увидела», — прокомментировала произошедшее Риттнер.