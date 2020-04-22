«Нуждаются в финансовой поддержке»: ATP, WTA и ITF пытаются помочь не входящим в элиту теннисистам пережить пандемию

Ведущие теннисные международные федерации занимаются созданием фонда поддержки спортсменов, пострадавших от пандемии коронавируса. Как пояснил Новак Джокович, в планах у организаций — оказать помощь наименее финансово защищённым атлетам, располагающимся ниже первой сотни рейтинга. При этом некоторые из них уже испытывают нехватку средств и думают о смене профессии.

Профессиональные теннисисты — одни из тех, по кому пандемия коронавируса нанесла самый ощутимый удар. В отличие от футболистов, хоккеистов и баскетболистов, они не связаны контрактами с клубами и не могут рассчитывать на зарплату даже в урезанном виде. В связи с отменой всех турниров многие из них оказались в тяжёлом финансовом положении. Сложившейся ситуацией озаботились в ATP, WTA, ITF и ряде ведущих национальных федераций.

«В условиях неопределённости по поводу безопасного времени для возобновления соревнований управляющие международные теннисные органы обсуждают создание программы поддержки игроков для оказания необходимой помощи теннисистам, особенно сильно пострадавшим из-за кризиса, связанного с коронавирусом COVID-19», — говорится на официальных сайтах ATP, WTA и ITF.

В организациях сообщили, что активно работают над созданием фонда помощи и опубликуют официальное заявление по данному вопросу, как только будут улажены все нюансы. При этом в ассоциации также отметили, что приоритетом остаётся самочувствие игроков.

«Здоровье и безопасность всех причастных к теннису является безусловным приоритетом всех управляющих лиц, и сообщество продолжит выполнять свою роль в минимизации распространения инфекции. Это в наибольшей степени относится к нашим игрокам, многие из которых общаются со своими болельщиками, поддерживая в них надежду на скорейшее улучшение ситуации и при этом напоминая о важности того, чтобы оставаться дома, в безопасности», — отмечается в пресс-релизе.

Самих игроков наверняка не меньше волнует финансовая сторона вопроса. Из-за пандемии коронавируса многие из них оказались в крайне затруднительном положении и уже начинают задумываться о возможности зарабатывать деньги другими способами. В случае массового исхода спортсменов из профессионального тенниса будет нанесён удар по престижу данного вида, что может повлиять на число спонсорских инвестиций и величину призовых фондов на турнирах. Безусловно, ATP и WTA пугают последствия, в связи с чем в организациях задумались о том, как помочь атлетам в сложный период.

«Мы знаем, что наши игроки, как и многие люди по всему миру, нуждаются в финансовой поддержке, и с нетерпением ожидаем окончательной доработки и подробностей соответствующего плана и возможностью поделиться ими», — заключили в ATP, WTA и ITF.

Как известно, немаловажную роль в создании фонда оказывают лидеры мужского тенниса — Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Звёзды выразили готовность сделать солидные взносы и перевести часть гонорара за выступление на Итоговом турнире в Лондоне. Также они предложили представителям первой сотни рейтинга в одиночном разряде и первой двадцатки — в парном собрать средства для поддержки менее прославленных спортсменов. По мнению серба, в самом сложном положении оказались теннисисты, расположившиеся с 250-й по 700-ю строчку рейтинга.

«Мы считаем, что должны объединиться и помочь этим парням. Многие из них думают о том, чтобы уйти из профессионального тенниса, потому что не может выжить в финансовом плане. У большинства из них нет спонсоров или поддержки национальных федераций. В ATP входит около 700 теннисистов, и мы должны стараться заботиться обо всех. Они — наше будущее, база профессионального спорта», — цитирует Джоковича Tennis Tourtalk.

Как подметил серб, в первую очередь пандемия коронавируса ударила не по представителям элиты мирового тенниса, а по менее известным спортсменам, основной доход которых складывается из участия в турнирах. Надаль и Федерер не только заработали достаточно денег по ходу карьеры, но и подписали несколько личных рекламных контрактов, которые обеспечили их до конца дней. А вот менее именитые игроки не могут похвастать солидным запасом прочности. В отсутствие соревнований они фактически лишились возможности зарабатывать себе на жизнь и при этом не имеют достаточных сбережений для того, чтобы безболезненно пережить период простоя.

Чтобы получать серьёзные гонорары, теннисистам необходимо на протяжении всего года регулярно успешно выступать. В том случае, если они отказываются или вылетают на ранних стадиях, уровень выплат существенно снижается.

В нынешнем сезоне атлеты не успели отыграть и трёх полных месяцев, в которые уместились всего один турнир Большого шлема и суммарно девять соревнований серии ATP 500 у мужчин и Premier — у женщин. На основании этого можно предложить, что в 2020-м они не заработали и четверти от своих годовых гонораров.

«Люди в панике. Они уже беспокоятся о том, как им в следующем месяце платить за жилье. С учётом всех необходимых членов команды очень быстро набегает $10—20 тыс. Ты платишь за себя, за близких, за тренера, за физиотерапевта. Нужно бронировать отдельные номера в гостиницах, оплачивать перелёты. Счёт выходит весьма солидный», — цитирует Associated Press 111-го номера рейтинга ATP Дениса Кудлу.

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Неопределённость относительно сроков окончания пандемии лишь усложняет положение спортсменов. На данный момент они лишены возможности планировать траты, ведь не располагают информацией о датах возобновления сезона.

«Самое трудное — не понимать, что будет дальше. Если бы мы знали, что первого сентября всё наладится, то люди смогли бы планировать, идти на необходимые жертвы и обращаться за помощью», — приводит Associated Press слова главы Topnotch Management Сэма Дювалля, клиентами которого являются Джон Изнер и Каролин Гарсия.

В связи с этим, некоторые спортсмены не исключают, что пандемия коронавируса приведёт к резкому сокращению числа профессиональных теннисистов. Безусловно, лидеры мирового рейтинга продолжат радовать болельщиков яркими выступлениями, но менее раскрученные могут сменить род деятельности. В частности, так считает 195-я ракетка мира Митчелл Крюгер, который в настоящее время пытается получить пособие по безработице в США.

«Будет много игроков, которые, потеряв заработок, не смогут выживать. Пройдёт время, и они, возможно, пока нет соревнований, начнут заниматься чем-то другим. А потом могут решить, что новое занятие нравится им больше. Если это продлится ещё девять месяцев, вряд ли кто-то даже будет пробовать возвращаться в спорт и снова играть. Если бы я сказал, что происходящее не заставило меня задуматься о том, чем я буду заниматься, это было бы неправдой», — сказал Крюгер.