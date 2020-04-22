Руководство ATP и WTA намерено помочь пострадавшим от COVID-19 теннисистам
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Об этом сообщается на официальном сайте ATP.
Отмечается, что ATP и WTA будут управлять программой помощи игрокам и все организации внесут свой весомый вклад.
«Здоровье и безопасность всех причастных к теннису являются безусловным приоритетом всех управляющих лиц, и теннисное сообщество продолжит выполнять свою роль в минимизации распространения инфекции», — говорится в сообщении.
Кроме того, в заявлении сказано, что обсуждается вопрос финансовой поддержки.
Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) отменили все турниры, предварительно — до 7 июня. Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.
Ранее теннисист Новак Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса.