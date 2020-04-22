Руководство ATP и WTA намерено помочь пострадавшим от COVID-19 теннисистам

Руководители теннисных организаций ATP, WTA и ITF, а также четырёх национальных федераций, проводящих турниры Большого шлема, обсуждают последние детали проекта программы помощи игрокам, которые сильно пострадали от пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте ATP.

Отмечается, что ATP и WTA будут управлять программой помощи игрокам и все организации внесут свой весомый вклад.

«Здоровье и безопасность всех причастных к теннису являются безусловным приоритетом всех управляющих лиц, и теннисное сообщество продолжит выполнять свою роль в минимизации распространения инфекции», — говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении сказано, что обсуждается вопрос финансовой поддержки.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) отменили все турниры, предварительно — до 7 июня. Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.

Ранее теннисист Новак Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса.