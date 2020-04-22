Руководство ATP и WTA намерено помочь пострадавшим от COVID-19 теннисистам

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Руководители теннисных организаций ATP, WTA и ITF, а также четырёх национальных федераций, проводящих турниры Большого шлема, обсуждают последние детали проекта программы помощи игрокам, которые сильно пострадали от пандемии коронавируса.
Руководство ATP и WTA намерено помочь пострадавшим от COVID-19 теннисистам
  • Pixabay

Об этом сообщается на официальном сайте ATP.

Отмечается, что ATP и WTA будут управлять программой помощи игрокам и все организации внесут свой весомый вклад.

«Здоровье и безопасность всех причастных к теннису являются безусловным приоритетом всех управляющих лиц, и теннисное сообщество продолжит выполнять свою роль в минимизации распространения инфекции», — говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении сказано, что обсуждается вопрос финансовой поддержки.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) отменили все турниры, предварительно — до 7 июня. Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.

Ранее теннисист Новак Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса.

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