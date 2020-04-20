Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

Первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что столкнётся с дилеммой, если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной.

«Лично я против вакцинации и не хочу, чтобы меня заставляли прививаться ради возможности путешествовать. Но если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной, то что тогда? Мне придётся принимать решение. У меня свои взгляды на этот вопрос, и я не знаю, изменятся ли они со временем», — приводит слова Джоковича Reuters.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По данным на 19 апреля, в мире выявлено более 2,2 млн случаев заражения. Более 150 тыс. человек скончались.

Ранее Джокович признался, что не особо интересуется теннисом, когда люди в мире сражаются с болезнью.