Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что столкнётся с дилеммой, если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной.
Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса
  • Reuters

«Лично я против вакцинации и не хочу, чтобы меня заставляли прививаться ради возможности путешествовать. Но если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной, то что тогда? Мне придётся принимать решение. У меня свои взгляды на этот вопрос, и я не знаю, изменятся ли они со временем», — приводит слова Джоковича Reuters.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По данным на 19 апреля, в мире выявлено более 2,2 млн случаев заражения. Более 150 тыс. человек скончались.

Ранее Джокович признался, что не особо интересуется теннисом, когда люди в мире сражаются с болезнью.

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