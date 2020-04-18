Джокович: не особо интересуюсь теннисом, когда люди в мире сражаются с болезнью

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович оценил ситуацию с пандемией коронавируса и признался, что в настоящее время не интересуется теннисом.
Джокович: не особо интересуюсь теннисом, когда люди в мире сражаются с болезнью
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  • © Zhu Hongye/XinHua

«Пройдёт несколько месяцев, прежде чем турниры возобновятся. Не готов судить, стоит ли пускать зрителей на турниры, поскольку в нынешних реалиях здоровье намного важнее спорта. Я не особо интересуюсь теннисом, когда люди по всему миру сражаются с болезнью. Провожу домашние тренировки, чтобы не потерять физическую форму. Ситуация с коронавирусом серьёзная и тяжёлая, сейчас не до тенниса», — цитирует Джоковича El Periodico.

Пандемия коронавируса унесла жизни более 150 тыс. человек по всему миру.

Ранее сообщалось, что Шарапова отдаст на борьбу с коронавирусом деньги за свою ракетку с автографом.

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