Надаль: на данный момент теннис волнует меня меньше всего

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Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, как проводит карантин, связанный с мировой пандемией коронавируса.
Надаль: на данный момент теннис волнует меня меньше всего
  • Reuters

«Прошло уже три недели карантина, а я начал себя чувствовать только лучше. Мне удалось перестроить себя на позитивный лад, начать помогать людям. Теннис на данный момент волнует меньше всего. Но мы часами обсуждаем с другими членами совета игроков будущее тура и стараемся помочь тем, по кому пандемия ударила сильнее всего. Мы не можем возобновить тур, однако можем помочь игрокам, которые не входят в топ-100», — приводит слова Надаля ABC

Из-за мировой пандемии коронавируса Ассоциация теннисистов-профессионалов взяла паузу в проведении турниров до 13 июля.

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