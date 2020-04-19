Медведев высказался о проведении теннисных матчей без зрителей

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Генеральный директор турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy и Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) St. Petersburg Open Александр Медведев высказал мнение о проведении теннисных матчей без зрителей в свете информации о планирующемся в Германии выставочном турнире, который должен пройти при пустых трибунах.
Медведев высказался о проведении теннисных матчей без зрителей
  • РИА Новости

«Если в футбол можно играть без зрителей и показывать для телезрителей и пользователей интернета, то всё-таки теннис без зрителей будет выглядеть намного хуже. Не будет реакции на каждый красиво сыгранный мяч. Но здесь не до жиру, быть бы живу. Поэтому в Германии приняли решение начать», — приводит слова Медведева ТАСС.

Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов отменили все турниры (предварительно — до 7 июня). Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.

Ранее сообщалось, что в Германии хотят провести в мае теннисный турнир.

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