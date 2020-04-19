Экс-капитан сборной США по теннису Макинрой вылечился от коронавируса
- © Karen I. Hirsch / ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Отличные новости для меня и моей супруги Мелиссы. У нас обоих отрицательный тест на COVID-19. Теперь я попробую пройти тест на антитела, чтобы можно было сдать мою кровь, плазму. Мои мысли по-прежнему со всеми, кто находится на передовой, — вы делаете невероятные вещи. Люди, о которых сейчас наши мысли и молитвы, через многое прошли. Нам надо держаться», — написал в Twitter Макинрой.
Во всём мире зафиксировано более 2,4 млн случаев заражения коронавирусом.
Ранее Надаль признался, что на данный момент теннис волнует его меньше всего.