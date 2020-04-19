Экс-капитан сборной США по теннису Макинрой вылечился от коронавируса

Экс-капитан сборной США на Кубке Дэвиса Патрик Макинрой, у которого в конце марта был диагностирован коронавирус, получил отрицательный результат теста на наличие болезни.

«Отличные новости для меня и моей супруги Мелиссы. У нас обоих отрицательный тест на COVID-19. Теперь я попробую пройти тест на антитела, чтобы можно было сдать мою кровь, плазму. Мои мысли по-прежнему со всеми, кто находится на передовой, — вы делаете невероятные вещи. Люди, о которых сейчас наши мысли и молитвы, через многое прошли. Нам надо держаться», — написал в Twitter Макинрой.

Во всём мире зафиксировано более 2,4 млн случаев заражения коронавирусом.

Ранее Надаль признался, что на данный момент теннис волнует его меньше всего.