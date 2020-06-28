Надаль может пропустить US Open или «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль может не выступить на одном из турниров серии Большого шлема — US Open или «Ролан Гаррос».

Об этом рассказал дядя испанского теннисиста Тони Надаль, слова которого передаёт ESPN.

«Я недавно общался с Рафой, и он не уверен, на каких именно турнирах играть. Расписание очень плотное, особенно для ветеранов, которые не могут выступать столько недель подряд. Я думаю, что в ATP поступили немного непорядочно. Это решение полностью против таких игроков, как Рафа и Новак Джокович», — заявил Тони Надаль.

Ранее сообщалось, что Михаил Южный призвал не осуждать Джоковича и Надаля за возможный отказ от участия в US Open.