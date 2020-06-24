Южный призвал не осуждать Джоковича и Надаля за возможный отказ от участия в US Open

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России по теннису Михаил Южный считает, что не стоит осуждать серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля за возможный отказ от выступления на Открытом чемпионате США.

«Никого в этой ситуации не стоит осуждать, так как каждый решает сам за себя. Некоторые могут опасаться за своё здоровье, и их можно понять. Поэтому любая критика бессмысленна», — заявил Южный в интервью RT.

При этом он выразил мнение, что зрительский интерес к турниру сохранится, даже несмотря на возможное отсутствие Джоковича и Надаля.

«Со стороны болельщиков интерес всё равно будет. Давайте не забывать, что тенниса нет уже довольно давно. Поэтому пример выставочных турниров показывает, что зрительская аудитория по-прежнему велика. Если такие топовые теннисисты, как Джокович и Рафаэль Надаль, не приедут, то за титул смогут побороться представители молодого поколения. За этим также будет увлекательно понаблюдать», — заключил Южный.

Ранее он прокомментировал критику в адрес Джоковича за организацию Adria Tour.