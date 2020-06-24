Южный прокомментировал критику в адрес Джоковича за организацию Adria Tour

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России по теннису Михаил Южный поделился мнением о шквале критики в адрес первой ракетки мира Новака Джоковича за организацию турнира Adria Tour.

«Критиковать проще всего. Необходимо сначала разобраться в ситуации. Насколько я знаю, в странах, где он проходил, иная ситуация с коронавирусом. Там даже футбольные матчи проводились при полных стадионах. Думаю, Джокович ориентировался именно на это. Опасность была в любом случае, но он решил рискнуть. Конечно, эта история не пойдёт на пользу имиджу серба, но спускать на него всех собак я бы не стал», — заявил Южный в интервью RT.

Ранее прославленный теннисист выразил мнение, что безопасность спортсменов во время проведения турниров будет зависеть от ответственности самих атлетов, а также их команд.