Южный прокомментировал критику в адрес Джоковича за организацию Adria Tour
- Reuters
«Критиковать проще всего. Необходимо сначала разобраться в ситуации. Насколько я знаю, в странах, где он проходил, иная ситуация с коронавирусом. Там даже футбольные матчи проводились при полных стадионах. Думаю, Джокович ориентировался именно на это. Опасность была в любом случае, но он решил рискнуть. Конечно, эта история не пойдёт на пользу имиджу серба, но спускать на него всех собак я бы не стал», — заявил Южный в интервью RT.
Ранее прославленный теннисист выразил мнение, что безопасность спортсменов во время проведения турниров будет зависеть от ответственности самих атлетов, а также их команд.