Южный об опасности заболевания СOVID-19: всё будет зависеть от ответственности самих игроков и их команд
- Reuters
«Я за то, чтобы при соблюдении мер безопасности пробовать проводить турниры. А всё остальное будет зависеть от ответственности самих игроков и их команд. Потому что какие бы продуманные меры безопасности ни предложили организаторы, они не смогут уследить за всеми участниками соревнований», — сказал Южный в интервью RT.
Ранее спортсмен выразил мнение, что возобновление сезона-2020 не находится под угрозой.