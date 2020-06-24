Южный об опасности заболевания СOVID-19: всё будет зависеть от ответственности самих игроков и их команд

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России по теннису Михаил Южный считает, что спортсменам необходимо вести себя максимально ответственно, чтобы избежать инфицирования коронавирусом.

«Я за то, чтобы при соблюдении мер безопасности пробовать проводить турниры. А всё остальное будет зависеть от ответственности самих игроков и их команд. Потому что какие бы продуманные меры безопасности ни предложили организаторы, они не смогут уследить за всеми участниками соревнований», — сказал Южный в интервью RT.

Ранее спортсмен выразил мнение, что возобновление сезона-2020 не находится под угрозой.