Южный не считает, что возобновление теннисного сезона находится под угрозой

Короткая ссылка
Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России по теннису Михаил Южный выразил мнение, что возобновление сезона-2020 не находится под угрозой.
Южный не считает, что возобновление теннисного сезона находится под угрозой
  • Reuters

«Он начнётся с турниров, организованных совсем в ином формате. Например, они будут проходить при пустых трибунах. Да, зрители, скорее всего, будут присутствовать на «Ролан Гаррос», но, насколько я знаю, их количество будет ограничено. А Adria Tour показал, что может произойти, если теннис вернётся в прежней форме, без соблюдения мер предосторожности», — заявил Южный в интервью RT.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов выразил поддержку коллегам, заразившимся во время выставочного турнира в хорватском Задаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить