Южный не считает, что возобновление теннисного сезона находится под угрозой

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России по теннису Михаил Южный выразил мнение, что возобновление сезона-2020 не находится под угрозой.

«Он начнётся с турниров, организованных совсем в ином формате. Например, они будут проходить при пустых трибунах. Да, зрители, скорее всего, будут присутствовать на «Ролан Гаррос», но, насколько я знаю, их количество будет ограничено. А Adria Tour показал, что может произойти, если теннис вернётся в прежней форме, без соблюдения мер предосторожности», — заявил Южный в интервью RT.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов выразил поддержку коллегам, заразившимся во время выставочного турнира в хорватском Задаре.