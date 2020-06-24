«Можно заболеть, сходив в магазин»: Южный о влиянии COVID-19 на ATP-тур, критике в адрес Джоковича и бойкоте US Open

Интерес к US Open — 2020 не уменьшится, если лидеры ATP-тура откажутся от участия в нём. Такое мнение в интервью RT выразил двукратный победитель Кубка Дэвиса Михаил Южный. По его мнению, в их отсутствие борьбу за титул поведут молодые теннисисты. Кроме того, специалист рассказал, как вспышка коронавируса на турнире Adria Tour повлияет на возобновление сезона, объяснил, почему не стоит критиковать Новака Джоковича, а также выразил уверенность в том, что спортсмены не будут испытывать психологического давления в связи с дополнительными мерами безопасности.

— После участия в серии выставочных турниров Adria Tour в балканских странах сразу у нескольких теннисистов был выявлен коронавирус. Заставит ли эта ситуация организаторов других соревнований задуматься об усилении мер безопасности?

— Насколько я знаю, ATP и WTA уже разработали меры предосторожности, не думаю, что их будут менять. Стоит помнить, что это неофициальный турнир, где всё организовано на ином уровне, поэтому вряд ли на него стоит ориентироваться. Но в любом случае произошедшее ещё раз заставит задуматься об этой проблеме, которая касается не только тенниса.

— Значит, не стоит опасаться за возобновление сезона?

— Нет. Он начнётся с турниров, организованных совсем в ином формате. Например, они будут проходить при пустых трибунах. Да, зрители, скорее всего, будут присутствовать на «Ролан Гаррос», но, насколько я знаю, их количество будет ограничено. А Adria Tour показал, что может произойти, если теннис вернётся в прежней форме, без соблюдения мер предосторожности.

— Если проводить параллель с командными видами спорта, проще ли обеспечить безопасность в теннисе?

— На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Да, у нас нет прямых контактов. Но следует помнить, что спортсмены путешествуют по всему миру, участники турниров прилетают из разных стран и континентов. Это не регулярный чемпионат одной страны. С другой стороны, в теннисе все могут находиться на карантине в одном месте, а потом выйти на корт и играть на большом расстоянии друг от друга. Поэтому,на мой взгляд, это достаточно безопасный вид спорта.

— Не повлечёт ли случай инфицирования коронавирусом на официальном турнире массовый отказ участников?

— В этой ситуации сложно что-то предполагать. Мы не можем предугадать, как поведёт себя тот или иной игрок. Именно поэтому как организаторам, так и теннисистам будет непросто решать подобные вопросы заранее. Придётся смотреть по ситуации. Пока 14 августа по плану должен возобновиться сезон, и теннисные власти считают, что это возможно. Что касается моего мнения, то при соблюдении предлагаемых правил проблем возникнуть не должно. Ведь если он не возобновится, а мы будем тренироваться каждый у себя дома, можно будет заболеть, просто сходив в магазин.

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— Значит, вы поддерживаете идею скорейшего возобновление сезона?

— Я за то, чтобы при соблюдении мер безопасности пробовать проводить турниры. А всё остальное будет зависеть от ответственности самих игроков и их команд. Потому что какие бы продуманные меры безопасности ни предложили организаторы, они не смогут уследить за всеми участниками соревнований.

— Лидер ATP-тура Новак Джокович неоднократно подвергался критике за организацию Adria Tour. Стоило ли ему рисковать и проводить сейчас выставочный турнир?

— Критиковать проще всего. Необходимо сначала разобраться в ситуации. Насколько я знаю, в странах, где он проходил, иная ситуация с коронавирусом. Там даже футбольные матчи проводились при полных стадионах. Думаю, Джокович ориентировался именно на это. Опасность была в любом случае, но он решил рискнуть. Конечно, эта история не пойдёт на пользу имиджу серба, но спускать на него всех собак я бы не стал.

— Ранее Джокович выражал недовольство «чересчур жёсткими» мерами безопасности, которые предложили организаторы US Open. Некоторые посчитали, что его слова были продиктованы эгоистичными мотивами...

— Да, такое мнение существует. Но мне кажется, он хотел хоть что-то сделать. Ведь по-хорошему можно просто сидеть и ждать идеальных условий, когда изобретут и протестируют вакцину, и только тогда возобновлять сезон. Но большинство теннисистов такое развитие событий не устраивает. Поэтому организаторы US Open, «Ролан Гаррос», турниров в Мадриде и Риме пытаются найти хоть какой-то выход из сложившийся ситуации. И здесь уже не обойтись без критики, в том числе со стороны Джоковича.

— Позднее организаторы смягчили медицинский протокол турнира. Возможно ли удовлетворить пожелания всех теннисистов или недовольные останутся в любом случае?

— Это нереально. Потому что игроков очень много, у каждого из них свои интересы и предпочтения, кроме того, все они из разных стран. Поэтому без осуждения не обойтись.

— По вашему мнению, организаторы предложили оптимальный вариант?

— Сложно сказать, пока он только на бумаге. Надо смотреть, как их план будет реализован.

— Справедлива ли критика по поводу отмены квалификации US Open?

— С точки зрения игроков с низким рейтингом — да. Обычно участники квалификаций турниров Большого шлема — это теннисисты, выступающие в «челленджерах». И наверняка они будут проходить параллельно Открытому чемпионату США. Да, призовые там гораздо меньше, но без рейтинговых очков никто не останется. В то же время игроки основной сетки скажут, что лучше играть мэйджор без квалификации, чем не играть его вообще. Поэтому всем не угодишь. Мне кажется, что каждый сможет найти выход лично для себя.

— Многие ведущие теннисисты до сих пор выражают сомнение по поводу целесообразности проведения US Open. Как на интересе к турниру скажется их возможный отказ от участия?

— Со стороны болельщиков интерес всё равно будет. Давайте не забывать, что тенниса нет уже довольно давно. Поэтому пример выставочных турниров показывает, что зрительская аудитория по-прежнему велика. Если такие топовые теннисисты, как Джокович и Рафаэль Надаль не приедут, то за титул смогут побороться представители молодого поколения. За этим также будет увлекательно понаблюдать.

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— Стоит ли осуждать лидеров за такую непримиримую позицию?

— Никого в этой ситуации не стоит осуждать, так как каждый решает сам за себя. Некоторые могут опасаться за своё здоровье, и их можно понять. Поэтому любая критика бессмысленна.

— Не создаст ли жёсткий регламент дополнительную психологическую нагрузку на теннисистов?

— Каждый спортсмен понимает, на что он соглашается. Если вы не согласны с мерами безопасности, можете не приезжать. Ведь все находятся в одинаковых условиях, всем надо мерить температуру и сдавать анализы. Данную ситуацию можно сравнить с допинг-тестированием. Сотрудники WADA могут прийти к тебе в любое время.

— Насколько тяжело будет теннисистам набрать форму к «Ролан Гаррос», учитывая, что между ним и US Open всего две недели?

— Для каждого это индивидуально. В целом, думаю, просто стоит ожидать более скомканного перехода с харда на грунт. Кому-то он дастся проще, кому-то — тяжелее. На начальном этапе уровень игры будет низкий, но это процесс двух-трёх недель. Но здесь ничего не поделаешь, в мире и в спорте, в частности, сложилась такая непростая ситуация. И это лучший вариант, нежели отменить вторую половину сезона вовсе.

— Кому из теннисистов быстрее удастся это сделать?

— Как раз тем, кто сейчас играет на выставочных турнирах. Им будет проще войти в ритм.