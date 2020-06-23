Джокович объявил о заражении COVID-19

Теннисист Новак Джокович заразился коронавирусом.

Также положительный результат теста у его жены Елены, в то время как детей болезнь не коснулась. Как напоминает «Спортски журнал», спортсмен отказался пройти тестирование в Задаре, где во время турнира Adria Tour были выявлены заболевшие. В частности, положительными оказались результаты тестов другого сербского теннисиста, Виктора Троицки, и его жены, болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича. Как следствие, финал соревнований был отменён.

Джокович сдал анализ в Белграде. По его словам, турнир в Хорватии был организован в момент снижения угрозы коронавируса и при соблюдении защитных мер. Спортсмен выразил сожаление из-за новых заболевших. Сам он планирует находиться в самоизоляции в течение ближайших 14 дней и повторить тест через пять суток.

Ранее россиянин Андрей Рублёв заявил, что не испугался вспышки коронавируса на турнире Джоковича.