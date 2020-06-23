Рублёв заявил, что не испугался вспышки коронавируса на турнире Джоковича

Российский теннисист Андрей Рублев признался, что не испытывал страха из-за вспышки коронавируса на турнире Adria Tour, в котором он принимал участие.

«Страха никакого не было, даже сам не знаю почему. Из-за того что я хорошо себя чувствовал, как-то не задумывался об этом. Плюс когда я обо всём этом узнал, Григора Димитрова уже не было с нами, он уже был в Монако. Просто все захотели сделать тест и узнать, что с ними», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».

22-летний россиянин был участником организованного сербом Новаком Джоковичем турнира Adria Tour, на котором произошла вспышка коронавируса. Официально известно о заболевании двух спортсменов — Григора Димитрова и Борны Чорича. Но данным СМИ, также заболели тренеры Джоковича и Димитрова.

Ранее сообщалось, что Джокович и его семья сдали тест на коронавирус в Сербии.