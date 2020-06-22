СМИ: Джокович и его семья сдали тест на коронавирус в Сербии

Первая ракетка мира серб Новак Джокович и вся его семья сдали тест на коронавирус после возвращения теннисиста на родину с организованного им выставочного турнира Adria Tour, на котором произошла вспышка заболевания.

Об этом сообщает Sportklub. Прежде Джокович отказался сдавать тест в Хорватии, где проходили соревнования.

Турнир Adria Tour начался 13 июня. Финал должен был пройти 21 июня, но его отменили из-за выявления коронавируса у Григора Димитрова. Позднее стало известно о заболевании Борны Чорича. По данным СМИ, тренеры Джоковича и Димитрова также заболели коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Александр Зверев ушёл в самоизоляцию после теста на коронавирус.