СМИ: Джокович и его семья сдали тест на коронавирус в Сербии
- Reuters
Об этом сообщает Sportklub. Прежде Джокович отказался сдавать тест в Хорватии, где проходили соревнования.
Турнир Adria Tour начался 13 июня. Финал должен был пройти 21 июня, но его отменили из-за выявления коронавируса у Григора Димитрова. Позднее стало известно о заболевании Борны Чорича. По данным СМИ, тренеры Джоковича и Димитрова также заболели коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Александр Зверев ушёл в самоизоляцию после теста на коронавирус.