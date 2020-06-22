Теннисист Зверев ушёл на самоизоляцию после теста на коронавирус

Немецкий теннисист Александр Зверев сообщил результат своего теста на коронавирусную инфекцию, который он прошёл после вспышки заболевания на турнире Adria Tour.

«Только что узнал, что у меня и моей команды отрицательный тест на COVID-19. Я прошу прощения у всех, кого мог подвергнуть риску, играя на этих турнирах. Я последую совету врачей и уйду на самоизоляцию. В качестве дополнительной меры предосторожности мы с моей командой продолжим регулярно проходить тестирование. Всем, чей тест дал положительный результат, я желаю скорейшего выздоровления. Берегите себя», — написал Зверев в своём Twitter.

Турнир Adria Tour начался 13 июня. Финал должен был пройти 21 июня, но его отменили из-за выявления коронавируса у Димитрова. Позднее стало известно о заболевании Чорича.

Ранее Андрей Рублёв сообщил, что не болен коронавирусом.