Теннисист Зверев ушёл на самоизоляцию после теста на коронавирус

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Немецкий теннисист Александр Зверев сообщил результат своего теста на коронавирусную инфекцию, который он прошёл после вспышки заболевания на турнире Adria Tour.
Теннисист Зверев ушёл на самоизоляцию после теста на коронавирус
  • Reuters

«Только что узнал, что у меня и моей команды отрицательный тест на COVID-19. Я прошу прощения у всех, кого мог подвергнуть риску, играя на этих турнирах. Я последую совету врачей и уйду на самоизоляцию. В качестве дополнительной меры предосторожности мы с моей командой продолжим регулярно проходить тестирование. Всем, чей тест дал положительный результат, я желаю скорейшего выздоровления. Берегите себя», — написал Зверев в своём Twitter.

Турнир Adria Tour начался 13 июня. Финал должен был пройти 21 июня, но его отменили из-за выявления коронавируса у Димитрова. Позднее стало известно о заболевании Чорича.

Ранее Андрей Рублёв сообщил, что не болен коронавирусом.

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