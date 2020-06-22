Рублёв сообщил, что не болен коронавирусом

Российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат.

«Хочу сообщить, что я здоров, мой тест на коронавирус дал отрицательный результат. Надеюсь, наша жизнь вернётся в нормальное русло уже в ближайшее время. Вместе мы сможем справиться с проблемами», — написал Рублёв в своём Twitter.

22-летний россиянин был участником турнира Adria Tour, организованного сербом Новаком Джоковичем, на котором произошла вспышка коронавируса. Официально известно о заболевании двух спортсменов — Григора Димитрова и Борны Чорича. Но данным СМИ, также заболели тренеры Джоковича и Димитрова.

Ранее Ник Кирьос назвал тупоголовым решением проведение выставочных турниров во время пандемии.