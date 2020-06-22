Теннисист Кирьос: проводить выставочные турниры в такое время — тупоголовое решение

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал ситуацию вокруг организованного Новаком Джоковичем выставочного турнира Adria Tour, на котором коронавирусом заболели Григор Димитров и Борна Чорич.

«Проводить выставочные турниры в такое время — совершенно тупоголовое решение. Всем скорейшего выздоровления, но теперь вы знаете, что происходит, если не соблюдаются медицинские протоколы. Это не шутки», — написал Ник в своём Twitter.

Турнир Adria Tour начался 13 июня. Финал должен был пройти 21 июня, но его отменили из-за выявления коронавируса у Димитрова. Позднее стало известно о заболевании Чорича.

Ранее сообщалось, что тренеры Джоковича и Димитрова заболели коронавирусом.