Теннисист Кирьос: проводить выставочные турниры в такое время — тупоголовое решение

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Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал ситуацию вокруг организованного Новаком Джоковичем выставочного турнира Adria Tour, на котором коронавирусом заболели Григор Димитров и Борна Чорич.
Теннисист Кирьос: проводить выставочные турниры в такое время — тупоголовое решение
  • Reuters

«Проводить выставочные турниры в такое время — совершенно тупоголовое решение. Всем скорейшего выздоровления, но теперь вы знаете, что происходит, если не соблюдаются медицинские протоколы. Это не шутки», — написал Ник в своём Twitter.

Турнир Adria Tour начался 13 июня. Финал должен был пройти 21 июня, но его отменили из-за выявления коронавируса у Димитрова. Позднее стало известно о заболевании Чорича.

Ранее сообщалось, что тренеры Джоковича и Димитрова заболели коронавирусом.

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