«Нам придётся соблюдать чересчур жёсткие правила»: почему ведущие теннисисты могут отказаться от участия в US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о мерах, на которые готовы пойти организаторы US Open, чтобы провести турнир в нынешнем сезоне. По его словам, теннисисты будут ограничены в передвижениях, им также придётся пойти на сокращение своих команд. Испанец Рафаэль Надаль признался, что готов отказаться от поездки в Нью-Йорк, если ситуация с коронавирусом не улучшится, а австралийка Эшли Барти заявила, что примет решение по поводу участия в мейджоре только после того, как убедится в безопасности поездки.

На данный момент теннис остаётся одним из немногих видов спорта, чья судьба в связи с пандемией коронавируса до сих пор не решена. Больше всего вопросов вызывает проведение заключительного турнира Большого шлема в сезоне — US Open, который должен пройти с 31 августа по 13 сентября.

Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что общался с лидерами мирового тенниса по поводу проведения US Open в назначенные даты. По его словам, из разговора стало известно, на что готовы пойти организаторы соревнования, чтобы обеспечить безопасность его участников.

«Те правила, которые, по их словам, нам придётся соблюдать, чтобы иметь возможность сыграть на чемпионате в Нью-Йорке, чересчур жёсткие. Мы не сможем попасть на Манхэттен, мы должны будем спать в гостиницах аэропорта, два или три раза в неделю сдавать тесты. Кроме того, с собой можно будет взять только одного человека, что абсолютно невозможно. Каждому рядом нужен наставник, тренер по физподготовке, физиотерапевт», — приводит слова Джоковича Yahoo Sports со ссылкой на издание Blic Online.

Серб назвал строгими перечисленные меры, но подчеркнул, что понимает мотивы Ассоциации тенниса США (USTA), которая ищет способы провести турнир. В случае отмены мейджора организаторы понесут значительные финансовые потери.

Скептически по поводу проведения US Open высказался и прошлогодний победитель Рафаэль Надаль, который уже неоднократно выражал опасения, что сезон не возобновится после паузы.

«Ситуация не лучшая. Если вы спросите меня сегодня, хочу ли я поехать в Нью-Йорк и играть, то я отвечу отрицательно. Но не знаю, как будет меняться положение в ближайшие пару месяцев. Надеюсь, будет улучшаться. Убеждён, что организаторы, USTA, хотят, чтобы турнир прошёл безопасно. Я уверен, что они примут правильное решение, чтобы, если турнир всё же состоится, он проходил в безопасных условиях. В противном случае смысла в этом нет. Нам нужно проявлять ответственность», — цитирует Надаля Ubitennis.

Схожую позицию выразила и первая ракетка мира в женском разряде Эшли Барти. Она подчеркнула, что должна убедиться в безопасности поездки в США как для себя, так и для своей команды.

«Я рада, что про теннис снова говорят и что всё идёт к возобновлению соревнований, однако прежде чем принимать решение об участии в играх, проходящих в США, мне нужно ознакомиться со всей информацией и посоветоваться с WTA и USTA», — заявила Барти The Sidney Morning Herald.

Ожидается, что ситуация с US Open прояснится 10 июня. По сообщению СМИ, Женская теннисная ассоциация (WTA) уже разослала специальные анкеты по поводу проведения мэйджора. Спортсменки должны решить, согласны ли они с предоставленными условиями.

Организаторы турнира Большого шлема неоднократно подчёркивали, что в приоритете для них — здоровье теннисистов. В связи с сохраняющейся опасностью распространения коронавируса и особенно напряжённой ситуации в Нью-Йорке, уже предлагался целый ряд мер по снижению рисков.

Так, в USTA намерены сократить количество переездов по территории США, которые традиционно совершают теннисисты в преддверии мэйджора. Дело в том, что US Open предшествует североамериканская серия турниров, проходящая в нескольких городах. В частности, «мастерс» в Цинциннати, стартующий 16 августа, предлагается перенести из штата Огайо в Нью-Йорк.

«В регламенте не указано, как поступать в такой ситуации. Но провести два турнира в одном месте — определённо правильное решение, потому что так будет немного проще контролировать некоторые вещи», — цитирует New York Times американскую теннисистку Бетани Маттек-Сандс.

Кроме того, организаторы готовы предоставить специальные чартеры, которые доставят спортсменов в Нью-Йорк.

Изменения коснутся и самих матчей. Игрокам может быть разрешено общение с тренерами, а в связи с длительным отсутствием соревновательной практики мужские встречи могут быть сокращены с пяти до трёх сетов. Кроме того, возможно уменьшение числа линейных судей, а места детей-болбоев займут взрослые.

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Кроме того, ожидается, что по примеру остальных видов спорта US Open может пройти без зрителей. При этом все участники турнира, в том числе сотрудники стадионов и члены команд спортсменов, должны будут сдавать тесты на коронавирус. Более того, граждан других стран обяжут проходить обследования до приезда в США, чтобы убедиться в отсутствии у них заболевания.

Во избежание большого скопления людей теннисистам придётся заранее резервировать раздевалки и тренировочные корты.

По мнению россиянки Дарьи Касаткиной, матчи без зрителей лишатся своей атмосферы, однако пустые трибуны лучше, чем полное отсутствие турниров.

«Да, всё будет иначе, но главное, что мы будем играть на турнире Большого шлема, и неважно, со зрителями или без. Если не ошибаюсь, Марин Чилич сказал, что победить на US Open при пустых трибунах — совсем другое чувство. Это правда. Но по крайней мере, это будет особенный момент, который навсегда останется в истории», — отметила Касаткина.

Хорватка Донна Векич также выразила готовность проводить встречи в таком формате. В то же время она сомневается по поводу ограничения на численность команд теннисистов.

«Я просто не представляю, как это возможно, и как высококлассные игроки примут такие условия», — отметила Векич.

Теннисный сезон был приостановлен в связи с пандемией коронавируса в середине марта. Что касается остальных турниров Большого шлема, то на данный момент известно об отмене Уимблдона. Организаторы «Ролан Гарроса» намерены провести соревнования в Париже с 20 сентября по 4 октября.