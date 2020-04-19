История успеха: как Шарапова побеждала на турнирах Большого шлема

19 апреля теннисистке Марии Шараповой исполняется 33 года. За свою спортивную карьеру она пять раз выиграла турниры Большого шлема, как минимум по одному разу отличившись на каждом. Все победы были по-своему особенными: на Уимблдоне российская теннисистка вошла в число трёх самых юных триумфаторов турнира в истории, а на «Ролан Гаррос» стала одной из шести девушек, которым покорились все мейджоры в одиночном разряде в Открытую эру.

Мария Шарапова празднует 19 апреля 2020 года своё 33-летие. К этому возрасту она успела стать знаковой фигурой для большого тенниса. Шарапова, завершившая в феврале спортивную карьеру, первой из россиянок выиграла все самые престижные турниры и встала в один ряд с Маргарет Корт, Крис Эверт, Мартиной Навратиловой, Штеффи Граф и Сереной Уильямс — единственными, кому удалось в Открытую эру собрать карьерный Большой шлем. RT вспоминает её пять «крестовых походов» на кортах Мельбурна, Парижа, Лондона и Нью-Йорка.

Первая победа: Уимблдон-2004

В 2004 году Мария Шарапова проводила лишь второй сезон на взрослых соревнованиях серии Большого шлема. Тем не менее к тому времени её имя уже выучили все любители тенниса. К началу травяных турниров 17-летняя россиянка успела пробиться во второй десяток рейтинга WTA и закрепиться в нём благодаря выходу в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Вскоре Шарапова завоевала в Бирмингеме третий титул и оказалась готова к тому, чтобы выступить на Уимблдоне как минимум не хуже, чем в прошлый раз, когда она добралась до четвёртого круга.

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Повторить тот результат оказалось несложно: россиянка выиграла первые три матча, не отдавая больше четырёх геймов. Сложности начались после победы над американкой Эми Фрейзер, когда посеянной под 13-м номером Шараповой начали противостоять соперницы с более высоким рейтингом. Однако каждая из них в итоге признавала поражение. В четвертьфинале россиянка победила японку Ай Сугияму, впервые на турнирах Большого шлема отыгравшись после сета, в котором уступила. По такому же сценарию прошёл и следующий поединок с Линдсей Дэвенпорт, только тогда Шараповой пришлось выигрывать тай-брейк, чтобы спастись во втором сете.

В финале юной возмутительнице теннисного спокойствия противостояла Серена Уильямс — первая ракетка турнира и чемпионка двух последних Уимблдонов. Хотя американка и была явным фаворитом, но сил к решающему поединку у неё не осталось. Первый сет практически полностью состоял из её ошибок, и Шарапова выиграла его со счётом 6:1. Во второй партии Уильямс сделала брейк, но россиянка тут же отыгралась и продолжила путь к первому титулу на турнире Большого шлема, который оказался не очень долгим. Шарапова выиграла сет со счётом 6:4 и стала первой россиянкой, победившей на Уимблдоне. При этом она оказалась третьей самой юной чемпионкой главного травяного турнира.

Заокеанская победа: US Open 2006

Успех на Уимблдоне сделал из Шараповой мировую звезду, которую узнали и полюбили не только теннисные болельщики. В 2005-м она стала первой ракеткой мира, трижды доходила до полуфиналов на мейджорах, но новых громких побед одержать не смогла. У специалистов стали появляться опасения, что Шарапова станет одной из многих теннисисток, добившихся мимолётных успехов в начале карьеры, а затем остановившихся в развитии.

Но эта обеспокоенность не оправдалась. Россиянка лишь набирала обороты перед новым триумфом в 2006-м. Она уже выступала только на самых престижных турнирах в календаре, и худшим её результатом оказался вылет в четвёртом круге «Ролан Гаррос». На остальных соревнованиях Шарапова доходила как минимум до полуфиналов. Непосредственно перед US Open она выиграла турнир в Сан-Диего, победив в финале бельгийку Ким Клейстерс.

Шарапова не один год жила в Америке и была прекрасно знакома местным болельщикам. Россиянке этот турнир тоже был по душе — до четвертьфинала она добралась, отдав всего лишь 15 геймов, а до полуфинала, не проиграв ни одного сета. С учётом выступления в Сан-Диего её серия составляла 20 выигранных партий подряд.

Единственный сбой произошёл в полуфинале, где с Шараповой играла чемпионка Australian Open и Уимблдона того года Амели Моресмо. Демонстрировавшая лучший теннис в карьере француженка выиграла второй сет после того, как всухую уступила в первом. После этого произошёл небольшой курьёз — команда Шараповой начала сигнализировать, чтобы россиянка взяла перерыв для похода в туалет, что позже журналисты расценили как нарушение правил, так как подсказки тренеров были запрещены. Теннисистка после возвращения на корт выиграла ещё шесть геймов подряд, а скандал особого развития не получил.

В финальном поединке с Жюстин Энен-Арденн россиянка сразила соперницу своей подачей — она попадала в корт с первого раза в 72% случаев, а общее количество эйсов за турнир довела до 44. Обе девушки были достойны друг друга, но Шарапова оказалась точнее и сильнее, что и отразилось в итоговом счёте — 6:4, 6:4. Свой второй титул Большого шлема она выиграла в 19 лет.

Стремительная победа: Australian Open 2008

2007-й стал для Шараповой годом больших испытаний. Из-за травмы плеча она пропустила много турниров, на US Open впервые за три года вылетела в третьем круге и после раннего поражения на Кубке Кремля выпала из первой пятёрки рейтинга WTA. Спасти сезон помог отказ Винус Уильямс от участия в Итоговом турнире года, где Шарапова в качества лаки-лузера дошла до финала.

Одного успешного турнира за почти полгода было мало, чтобы считаться фаворитом следующего Открытого чемпионата Австралии. Тем не менее межсезонье она провела явно с пользой и на кортах Мельбурна принялась выигрывать один матч за другим, не отдавая ни одного сета. Особенно несладко пришлось Елене Весниной и Елене Дементьевой, которые на двоих взяли у соотечественницы в 1/16 и 1/8 финала лишь пять геймов.

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В пятом по счёту поединке Шарапова встретилась с первой ракеткой мира Жюстин Энен — по сути это был скрытый финал, победитель которого мог смело рассчитывать на итоговый успех. Россиянка одержала убедительную победу, отдав бельгийке только четыре гейма в первой партии, прервала её 32-матчевую серию без поражений и продолжила восхождение.

Столь же мало сил затратила Шарапова и в полуфинале, фактически расгромив находившуюся на пике Елену Янкович — 6:3, 6:1 и добравшись до решающего матча Australian Open второй раз подряд. Только теперь вместо Серены Уильямс ей противостояла 20-летняя сербка Ана Иванович. Журналисты прозвали этот матч «Финалом Гламурного шлема», так как обе теннисистки часто мелькали на обложках глянцевых журналов.

Первый сет получился тяжёлым для Шараповой. В один момент она допустила три подряд двойные ошибки, хотя прежде подавала безупречно. Иванович воспользовалась этим, чтобы оказаться в двух очках от выигранной партии. Но россиянка смогла спастись и взять первый сет. Во втором она уже не оставляла сопернице шансов и закончила матч со счётом 7:5, 6:3. В коллекции Шараповой появился третий титул на турнирах Большого шлема, и она стала шестой теннисисткой в «Открытую эру», которая добилась этого в 20 лет.

Долгожданная победа: «Ролан Гаррос» 2012

Теперь Шараповой для того, чтобы собрать карьерный Большой шлем, оставалось выиграть «Ролан Гаррос». И это было для россиянки самым сложным испытанием. С грунтовым покрытием у неё было связано мало приятных воспоминаний, а конкретно в Париже она не проходила дальше полуфинала. Свой первый титул на грунтовых кортах Шарапова выиграла только после успеха в Мельбурне — из-за этого она иногда называла себя «коровой на льду», когда заходила речь об игре на грунте.

Но со временем россиянке удалось приноровиться к самому медленному покрытию. После восстановления от серьёзной травмы плеча, случившейся в 2008-м, её показатели на земляных кортах стали расти. В грунтовый сезон 2012 года Шарапова уже выиграла турниры в Штутгарте и Риме. Единственное поражение она потерпела от Серены Уильямс в Мадриде. К приезду на «Ролан Гаррос» она наконец-то оказалась готова.

Жеребьёвка турнира, правда, не благоволила Шараповой — уже в четвертьфинале она могла заново встретиться с американкой, которая выиграла семь предыдущих очных встреч. Но Уильямс сенсационно проиграла в первом круге француженке Виржини Раззано, упустив два матчбола. Путь Шараповой к финалу «Ролан Гаррос» оказался открыт, и она поспешила туда на ураганной скорости — в первых трёх матчах она проиграла всего пять геймов.

Самой проблемной соперницей для Шараповой оказалась чешка Клара Закопалова, которая в четвёртом круге взяла один сет на тай-брейке, но россиянка всё-таки прошла дальше и с тех пор не проигрывала больше трёх геймов за сет. В том числе в финале, в котором она обыграла внезапно взлетевшую на теннисный Олимп в одиночном разряде итальянку Сару Эррани со счётом 6:3, 6:2.

Шарапова стала шестой теннисисткой в Открытую эру, выигравшей за карьеру все турниры Большого шлема. Бонусом ей стал титул первой ракетки мира, который она вернула спустя четыре года. А на следующий день после финала Шарапова узнала, что будет знаменосцем сборной России на грядущей Олимпиаде в Лондоне.

Тяжёлая победа: «Ролан Гаррос» 2014

Травма плеча оставила Шарапову без тенниса во второй половине 2013 года. Вернуться на свой высокий уровень в следующем году ей никак не удавалось, пока на выручку не пришёл грунт. Перед «Ролан Гаррос» седьмая ракетка мира выиграла 12 матчей подряд на этом покрытии, что принесло ей титулы в Штутгарте и Мадриде.

Вновь Шараповой в четвертьфинале могла достаться Серена Уильямс, и вновь американка сенсационно выбыла задолго до их потенциальной встречи. Россиянка не испытала особых проблем в первую неделю турнира, выиграв все три матча в двух сетах, но дальше началось представление, из-за которого этот Открытый чемпионат Франции можно было бы смело назвать лучшим турниром в карьере теннисистки.

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Оспаривать выход в четвертьфинал Шараповой пришлось в поединке с австралийкой Самантой Стосур. Российская спортсменка уступила в первом сете и проигрывала во втором со счётом 3:4, но каким-то чудом ей удалось затем выиграть девять геймов подряд. Далее Шарапову ждала обидчица Уильямс Гарбинье Мугуруса из Испании. Чемпионка 2012 года снова одержала волевую победу после проигранного первого сета. В полуфинале Шарапова тоже превозмогла себя после упущенной партии и прошла канадку Эжени Бушар, третий раз подряд став финалисткой «Ролан Гаррос».

В решающем матче Марии противостояла румынка Симона Халеп, впервые боровшаяся за титул на турнире Большого шлема. В любых других обстоятельствах россиянка считалась бы более обоснованным фаворитом, но не в тот момент. В отличие от Шараповой, Халеп одерживала очень быстрые победы и должна была сохранить гораздо больше сил на финал.

Но российской спортсменке всё ещё было, что доказывать. После двух отданных на старте геймов она выиграла пять подряд и брейком завершила первую партию. Далее Шарапова повела со счётом 5:3, но сразу же довести матч до победы не смогла. Халеп взяла подачу соперницы, затащила сет на тай-брейк и выиграла его, начав с четырёх выигранных очков подряд. Таким образом поспособствовала тому, что в женском финале «Ролан Гаррос» впервые с 2001 года был разыгран третий сет.

Решающая партия тоже протекала в равной борьбе. Теннисистки поочерёдно брали чужие подачи, не позволяя друг другу вырываться вперёд. Но последнее слово оказалось за Шараповой — при счёте 4:4 она сделала очередной брейк и под ноль взяла свою подачу. Одержав победу в трёхчасовом поединке, она выиграла свой пятый за карьеру турнир Большого шлема.