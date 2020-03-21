Шарапова выразила поддержку жителям Италии

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей любви к Италии и поддержала её жителей, страдающих от пандемии коронавируса.

«Я познакомилась с Италией маленькой девочкой и сразу же влюбилась. Если честно, то сложно было не влюбиться. В то время как Vanity Fair Italia публикует эти фотографии в поддержку Италии, я не могу не воскресить все прекрасные воспоминания. За последний год я провела большую часть своих тренировок в Италии и считала её своим вторым домом. Я ела больше пасты дженовезе, чем можно кому-либо. Я завела новых друзей и нашла команду, которая серьёзно повлияла на моё восприятие ценности качества своей работы. Я улучшила свои навыки вождения (или ухудшила), так как постоянно видела слегка драматичные жесты от местных водителей такси», — написала Шарапова в Instagram.

Бывшая спортсменка рассказала, что мечтает вернуться в Италию вновь, и призвала жителей страны оставаться дома.

«Оглядываясь назад, я оптимистично мечтаю о будущем. О поездке к своим друзьям в Позитано для купания на закате в Амальфи, о визите к моей маленькой семье в старую Бордигеру на бокал спритца и тарелку салями, о переполненных улицах Рима, которые я никогда не буду воспринимать как должное. Пока мы движемся через столько неопределённостей, давайте делать это с добротой, любовью и оптимизмом — всеми теми прекрасными качествами, которыми Италия делилась со мной. Пожалуйста, оставайтесь дома», — добавила Шарапова.

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