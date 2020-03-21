Шарапова выразила поддержку жителям Италии

Короткая ссылка
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей любви к Италии и поддержала её жителей, страдающих от пандемии коронавируса.
Шарапова выразила поддержку жителям Италии
  • Reuters

«Я познакомилась с Италией маленькой девочкой и сразу же влюбилась. Если честно, то сложно было не влюбиться. В то время как Vanity Fair Italia публикует эти фотографии в поддержку Италии, я не могу не воскресить все прекрасные воспоминания. За последний год я провела большую часть своих тренировок в Италии и считала её своим вторым домом. Я ела больше пасты дженовезе, чем можно кому-либо. Я завела новых друзей и нашла команду, которая серьёзно повлияла на моё восприятие ценности качества своей работы. Я улучшила свои навыки вождения (или ухудшила), так как постоянно видела слегка драматичные жесты от местных водителей такси», — написала Шарапова в Instagram.

Бывшая спортсменка рассказала, что мечтает вернуться в Италию вновь, и призвала жителей страны оставаться дома.

«Оглядываясь назад, я оптимистично мечтаю о будущем. О поездке к своим друзьям в Позитано для купания на закате в Амальфи, о визите к моей маленькой семье в старую Бордигеру на бокал спритца и тарелку салями, о переполненных улицах Рима, которые я никогда не буду воспринимать как должное. Пока мы движемся через столько неопределённостей, давайте делать это с добротой, любовью и оптимизмом — всеми теми прекрасными качествами, которыми Италия делилась со мной. Пожалуйста, оставайтесь дома», — добавила Шарапова.

Ранее итальянский легкоатлет рассказал подробности о симптомах заражения коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить