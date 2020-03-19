Итальянский легкоатлет рассказал подробности о симптомах заражения коронавирусом

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Итальянский бегун Эдоардо Меллони рассказал о своих симптомах коронавируса.
Итальянский легкоатлет рассказал подробности о симптомах заражения коронавирусом
  • © Cecilia Fabiano/ La Presse
  • globallookpress.com

«Сейчас я в порядке. К счастью, я вовремя попал в больницу. Всё началось с банальной лихорадки, температуры 37,5 и небольшого кашля. Со временем кашель становился всё более интенсивным, пока не стал беспрерывно длиться по 5—10 минут. Сильный и сухой. Во время одного из таких случаев я обнаружил, что кашляю кровью. После этого меня отправили в отделение неотложной помощи», — приводит слова Меллони AIPS Media.

Он отметил, что также выявил у себя один характерный для коронавируса симптом, который в больнице был ещё у нескольких пациентов.

«Другим симптомом, который нельзя недооценивать, является полная или частичная потеря чувств вкуса и запаха. Этот симптом может появляться у людей, у которых нет других симптомов, таких как кашель или лихорадка, поэтому знание о нём полезно для оценки своего состояния. Насколько я понимаю, потеря вкуса бывает и полной», — рассказал спортсмен, добавив, что до сих пор не полностью различает вкусы.

По состоянию на 19 марта известно, что число смертей в Италии из-за коронавируса превысило данные по Китаю, а количество заражённых составляет почти 33,2 тыс. человек.

Ранее экс-футболист «Милана» Виталий Кутузов заявил, что у итальянцев нет паники из-за коронавируса.

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