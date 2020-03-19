Число смертей в Италии из-за коронавируса превысило данные по КНР

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Число смертей из-за коронавирусной инфекции в Италии достигло 3405. Таким образом, в этой стране из-за COVID-19 скончались больше человек, чем в Китае, где число погибших составило 3245.
Число смертей в Италии из-за коронавируса превысило данные по КНР
  • Reuters

Согласно данным за последние сутки, число умерших в Италии от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, составило 427. 

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли.

В настоящий момент коронавирусом инфицированы почти 33,2 тыс. итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4,5 тыс. 

За последние сутки выздоровели 415 человек, их число достигло 4440.

Накануне сообщалось, что за сутки в Италии от коронавируса погибли 475 человек.

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