Экс-футболист «Милана» Кутузов заявил, что у итальянцев нет паники из-за коронавируса

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Бывший форвард «Милана» и сборной Белоруссии Виталий Кутузов рассказал, есть ли паника у итальянцев в связи с распространением коронавируса.
Экс-футболист «Милана» Кутузов заявил, что у итальянцев нет паники из-за коронавируса
  • Reuters

«Нет, всё спокойно. Кто-то работает на дому, кто-то получил отдых и проводит время с семьёй. Можно сказать, страна мобилизовалась, для них это война против заразы, эпидемии», — приводит слова Кутузова «Матч ТВ».

Он отметил, что всё итальянцы поддерживают друг друг в это время и даже выходят на балконы в определённое время и поют национальный гимн.

«Итальянцы очень переживают за родителей, потому что в зоне риска в основном старики. Все сплотились, чтобы сохранить жизнь этим людям», — добавил Кутузов.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 30 тыс. При этом скончались от болезни около 3 тыс.

Ранее Кутузов подробно рассказал о коронавирусе в Италии.

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