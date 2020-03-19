Экс-футболист «Милана» Кутузов рассказал о коронавирусе в Италии

Короткая ссылка
Бывший форвард «Милана» Виталий Кутузов рассказал об эпидемии коронавируса в Италии.
Экс-футболист «Милана» Кутузов рассказал о коронавирусе в Италии
  • Reuters

«Такую Италию вы давно не видели и, думаю, ещё долго не увидите. Пустые улицы, всё закрыто, движение минимальное. Сейчас прошёлся по делам — встретил всего двух человек по дороге», — цитирует экс-игрока «Матч ТВ».

Он отметил, что из дома рекомендовано не выходить, хотя жёсткого запрета нет. Кроме того, советуют не собираться даже в дружеских компаниях и не находиться с другими людьми на расстоянии меньше одного метра.

«Если выезжаешь куда-то на машине или идёшь по делам, то нужно заполнить определённую форму — откуда, куда и зачем. Чтобы это потом можно было проверить», — сказал Кутузов.

По его словам, это делается на случай, если вдруг человек попадёт в больницу, — тогда врачи смогут оценить, из-за чего он заболел.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 30 тыс. При этом скончались от болезни около 3 тыс.

Ранее экс-футболист «Ювентуса» Сергей Алейников рассказал об эпидемии коронавируса в Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить