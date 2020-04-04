Шарапова предложила фанатам написать ей, опубликовав свой номер телефона
- Reuters
«Я получила новый номер. И я оставляю его для вас. Пишите мне! 310-564-7981. Это чистая правда. Расскажите мне, как у вас дела, задавайте вопросы или просто скажите «привет»!» — написала Шарапова в своём Twitter.
Завершившая в этом году карьеру теннисистка отметила, что ей понравилось общаться с фанатами в режиме видеоконференции и хотелось бы и дальше поддерживать с ними связь, учитывая, что большинство людей на данный момент находятся на карантине в связи с коронавирусом.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее футболист «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, чем занимается на карантине.