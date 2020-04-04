Пятикратная чемпионка теннисных турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова предложила фанатам написать ей, опубликовав свой номер телефона.

«Я получила новый номер. И я оставляю его для вас. Пишите мне! 310-564-7981. Это чистая правда. Расскажите мне, как у вас дела, задавайте вопросы или просто скажите «привет»!» — написала Шарапова в своём Twitter.

Завершившая в этом году карьеру теннисистка отметила, что ей понравилось общаться с фанатами в режиме видеоконференции и хотелось бы и дальше поддерживать с ними связь, учитывая, что большинство людей на данный момент находятся на карантине в связи с коронавирусом.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее футболист «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, чем занимается на карантине.