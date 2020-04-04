Футболист «Зенита» Сутормин рассказал, чем занимается на карантине

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, чем занимается на карантине в связи с эпидемией коронавируса.

«Скорее бы всё закончилось. Первые дни прошли в спокойной обстановке. Сейчас уже хочу не только играть в футбол, ну и чтобы люди могли спокойно вздохнуть. Иногда езжу в магазин, но делаю это всё реже. Большой плюс, что у нас имеется небольшая терраса, там можно подышать свежим воздухом», — цитирует Сутормина «Спорт день за днём».

Он также обратил внимание, что окружающие действительно стали избегать близких контактов. Кроме того, он заявил, что тренеры «Зенита» выдали каждому игроку план подготовки.

«Начали тренироваться в онлайн-режиме. Сами поддерживаем спортивную форму, нужно быть ко всему готовым. Дай бог, чтобы всё закончилось к концу мая», — добавил Сутормин.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее Конор Макгрегор раскритиковал Китай за поставку в Ирландию оборудования для борьбы с коронавирусом.