Макгрегор раскритиковал Китай за поставку в Ирландию оборудования для борьбы с коронавирусом
- Reuters
«Это просто чудовищно. Мало того, что эти люди повысили цены на маски, визоры, вентиляторы, респираторы, кислородные баллоны, мониторы и так далее. Все взлетело в цене! Так ещё и эти партии непригодны! Нелепое и бесчеловечное поведение», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Он также призвал бизнесменов и других состоятельных людей помочь финансово Ирландии в борьбе с распространением вируса, отметив, что стране стоит пользоваться либо местной продукцией, либо той, которая была произведена в западных странах.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее футболист Фёдор Смолов обвинил китайцев в безответственном распространении коронавируса.