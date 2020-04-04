Макгрегор раскритиковал Китай за поставку в Ирландию оборудования для борьбы с коронавирусом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор отреагировал на новость, что присланные в Ирландию из Китая средства для борьбы с коронавирусом не соответствуют спецификации и не будут использованы медиками.

«Это просто чудовищно. Мало того, что эти люди повысили цены на маски, визоры, вентиляторы, респираторы, кислородные баллоны, мониторы и так далее. Все взлетело в цене! Так ещё и эти партии непригодны! Нелепое и бесчеловечное поведение», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Он также призвал бизнесменов и других состоятельных людей помочь финансово Ирландии в борьбе с распространением вируса, отметив, что стране стоит пользоваться либо местной продукцией, либо той, которая была произведена в западных странах.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее футболист Фёдор Смолов обвинил китайцев в безответственном распространении коронавируса.