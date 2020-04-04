Смолов обвинил китайцев в безответственном распространении коронавируса

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Фёдор Смолов поделился мнением по поводу эпидемии коронавируса, заявив, что на ситуацию в мире повлияло безответственное отношение жителей Китая.

«По поводу Китая у меня неоднозначное впечатление. С одной стороны, впечатляет, как они справились с этой ситуацией: достаточно быстро относительно того, что сейчас происходит в Европе, и относительно количества жителей. А с другой стороны, когда у них это всё началось, они очень безответственно разлетелись по Европе и всех позаражали», — сказал Смолов в разговоре с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в Instagram.

По его мнению, политический режим Китая позволил бы гораздо раньше и без проблем закрыть границы. Он считает, что это произошло слишком поздно, из-за чего и пострадали европейские страны.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее президент УЕФА пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков, если чемпионат страны не будет доигран из-за коронавируса.