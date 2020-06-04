Российские теннисисты Медведев и Рублёв возобновили тренировки

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Даниил Медведев и Андрей Рублёв уже возобновили тренировки.
Российские теннисисты Медведев и Рублёв возобновили тренировки
  • Reuters

«Потихоньку мы возвращаемся к тренировкам. Находящиеся за рубежом Даниил Медведев и Андрей Рублёв уже начали тренироваться на корте», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По его словам, у ещё одного российского теннисиста — Карена Хачанова — ситуация немного сложнее, так как он находится в Москве.

«Но и в столице начинаем выходить на тренировки», — подчеркнул Тарпищев.

WTA и АТР отменили все турниры до 31 июля. Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.

Ранее сообщалось, что в Химках планируют провести турнир с участием ведущих российских теннисистов.

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