«Обязательно докажу правоту в суде»: теннисист Басилашвили ответил на обвинения в нападении на бывшую жену

Теннисист Николоз Басилашвили назвал необоснованными обвинения в нападении на свою бывшую жену Нелли Дорокашвили. Он выразил готовность отстаивать свою правоту в суде. По версии прокуратуры, конфликт между экс-супругами произошёл 21 мая. Спортсмен якобы напал на женщину в присутствии их сына. После задержания Басилашвили освободили под залог. В Федерации тенниса Грузии призвали дождаться итогов расследования, но предположили, что репутации спортсмена будет нанесён ущерб вне зависимости от его исхода.

Теннисист Николоз Басилашвили назвал необоснованными обвинения в нападении на свою бывшую супругу Нелли Дорокашвили, выдвинутые против него прокуратурой Грузии. Он выразил готовность отстаивать свою правоту в суде, в то же время отказавшись более подробно комментировать ситуацию, а также извинившись за то, что семейный конфликт стал достоянием общественности.

«Она мать моего единственного сына, Лукаса, и останется таковой до конца жизни. Моя цель на этом сложном жизненном этапе состоит в том, чтобы защитить мою правду, чтобы не нанести вред интересам сына. Именно особые отношения с ним обязывают меня не отвечать на необоснованные обвинения, но я верю, что с помощью своих юристов обязательно докажу правду в суде», — говорится в заявлении Басилашвили, обнародованном его адвокатом Ирмой Чкадуа.

О задержании 27-й ракетки мира сообщила Генпрокуратура Грузии 24 мая. Спортсмену были предъявлены обвинения по статье «Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи». Прокуратура потребовала заключить теннисиста под стражу. В соответствии с уголовным кодексом страны, в подобных случаях виновный может быть приговорён к лишению свободы сроком от года до трёх лет.

По версии следствия, инцидент произошёл 21 мая в доме родителей теннисиста в Тбилиси, куда Дорокашвили пришла, чтобы повидаться с пятилетним сыном. Между бывшими супругами возник конфликт, после чего Басилашвили якобы напал на женщину. В происходящее вмешался и его отец Нодар Басилашвили, а в комнате присутствовал сын Лукас.

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На следующий день теннисист был задержан, а Басилашвили-старшему, по сообщению местных СМИ, был выписан ограничительный ордер.

24 мая на закрытом заседании суд Тбилиси в качестве меры пресечения избрал выплату залога в размере $31,5 тыс., так как посчитал, что риск повторного нападения отсутствует. Спортсмен уже заплатил необходимую сумму и был выпущен на свободу. При этом Чкадуа сообщила, что её подзащитный полностью отрицает свою вину, а у стороны обвинения нет доказательств совершённого преступления. Следующее слушание назначено на 16 июля.

С официальным опровержением выступили и члены семьи Басилашвили. В их заявлении подтверждается, что ссора действительно имела место 21 мая, однако обвинения в нападении не соответствуют действительности. По их версии, Дорокашвили якобы проникла в их дом без разрешения и спровоцировала конфликт, однако попыток насилия со стороны бывшего мужа не было.

При этом подчёркивается, что это не первый случай, когда женщина выступает с обвинениями в адрес Басилашвили. По мнению членов семьи, это делается с целью нанести бывшему супругу и его родным «моральный, финансовый и репутационный ущерб».

«Нелли Дорокашвили отказывалась разводиться, и, соответственно, развод произошел судебным путём на основании соглашения. У Николоза Басилашвили не было никаких контактов с экс-супругой, кроме заботы о ребёнке. После развода Нелли Дорокашвили, также без оснований, подала иск на мать бывшего мужа, обвиняя её в насилии над ребёнком. Суд рассмотрел жалобу и оправдал мать Басилашвили», — говорится в заявлении.

На произошедшее отреагировали и в Федерации тенниса Грузии.

«Прежде всего нам бы хотелось подчеркнуть, что Федерация тенниса Грузии осуждает любую форму насилия. Инцидент с участием Николоза Басилашвили в настоящее время расследуется полицией, поэтому до завершения расследования мы воздержимся от каких-либо комментариев или высказывания своего мнения по данному вопросу», — говорится в заявлении.

При этом вице-президент организации Александр Метревели выразил опасение, что, вне зависимости от исхода процесса, репутации теннисиста будет нанесён ущерб. Он предположил, что произошедшим может заинтересоваться Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).

«Необходимо дождаться расследования и узнать истину. Ясно, что произошедшее не окажет на карьеру теннисиста положительного влияния. Даже если факт насилия не будет подтверждён, само событие не скажется позитивно на его карьере», — цитирует Метревели РИА Новости.

Кроме того, он добавил, что в федерации были осведомлены о проблемах в семье лучшего теннисиста Грузии, однако новость о его обвинении многих шокировала.

«Насилие неприемлемо. Мы все знаем Нико, поэтому нас поразило это событие. Когда муж и жена разводятся, всегда возникают разногласия, не только в случае с Басилашвили», — подчеркнул Метревели.