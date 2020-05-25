В Федерации тенниса Грузии прокомментировали ситуацию с Басилашвили

Вице-президент Федерации тенниса Грузии Александр Метревели прокомментировал ситуацию с теннисистом Николозом Басилашвили, обвиняемым в избиении своей бывшей супруги.

«Необходимо дождаться расследования и узнать истину. То, что этот факт не окажет на карьеру теннисиста положительного влияния, это ясно. Даже если факт насилия не будет подтверждён (или будет), само событие не повлияет положительно на его карьеру», — приводит слова Метревели РИА Новости.

28-летний Басилашвили обвиняется в применении физической силы в отношении бывшей супруги в присутствии ребёнка. Если вина теннисиста будет доказана, ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Басилашвили был освобождён под залог.